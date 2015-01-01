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मांग:पंजाब का धान रोकने के लिए बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे किसान

रतियाएक घंटा पहले
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खेती बचाओ-किसान बचाओ संघर्ष समिति ने पंजाब से अवैध रूप से आने वाले धान को रोकने के लिए हरियाणा-पंजाब बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा अन्य तरीकों से भी निगरानी की जाएगी। इसे लेकर शनिवार को समिति की बैठक प्रधान जरनैल सिंह मलवाला की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में मौजूद प्रधान जरनैल सिंह मलवाला, जिला पार्षद रामचंद्र शहनाल, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रधान मंगतराम, सुखविंद्र सिंह, पूर्व सरपंच तरसेम सिंह घासवा, भरपूर के पूर्व सरपंच दरिया सिंह, पैक्स के पूर्व चेयरमैन नछत्तर सिंह खोखर, शेर सिंह रतिया, बलविंद्र सिंह ने कहा कि पंजाब के किसानों का पंजाब में धान बिक चुका है, लेकिन कुछ शैलर मालिकों द्वारा बिहार व यूपी से दो हजार से ज्यादा गाडिय़ां धान व चावल की मंगवा कर गोदामों में लगा रखी हैं। वह इस फिराक में है कि पंजाब के नाम से पोर्टल खुलवा कर धान को खपाया जाए व चावलों की मिलावट की जाए।

कुछ लोगों ने तो चावल व धान अपने अवैध गोदामों व घरों में रखे हुए है। प्रशासन चेकिंग करे तो पूरा मामला उजागर हो जाएगा। किसानों ने कहा कि उन्हें पता चला है कि बड़े पैमाने पर अधिकारियों तथा सत्ता के लोगों के साथ कुछ शैलर मालिकों की डील चल रही है। अवैध रूप से मंगवाए गये धान को खपाने के लिए पंजाब के नाम से पोर्टल चलवाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर कैमरे लगाने व किसानों की निगरानी से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसके लिए किसानों की कमेटियां भी बनाई है। और उन्हें नजर रखने के लिए जिम्मेवारी दी गई है।

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