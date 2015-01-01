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घरेलू विवाद में उठाया खौफनाक कदम:कांस्टेबल की पत्नी ने 3 साल व दो माह के बेटों की हत्या कर खुद फांसी लगाकर दी जान

रतिया6 मिनट पहले
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संजू रानी (फाइल फोटो)
  • पिता का आरोप- बेटी को बेवजह शक के चलते प्रताड़ित करता था पति
  • मरने से साढ़े 3 घंटे पहले पति से फोन पर 45 मिनट की थी बात, दोनों के बीच हुई तकरार

गांव सुखमनपुर में अपने मायके के घर में दो बेटों को मारकर खुद फांसी लगा आत्महत्या करने वाली संजू रानी की अपने पति के साथ अनबन चल रही थी। इसे लेकर पिछले कुछ दिनों से संजू व उसके पति नरेश के बीच अक्सर मोबाइल पर बातें होती रही, जिसमें वह एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे। शुक्रवार को भी इस घटना से करीब साढे तीन घंटे पहले संजू व उसके पति के बीच करीब पौना घंटे तक मोबाइल पर बातचीत हुई।

जिसकी कॉल डिटेल व रिकार्डिंग मिली है। इसमें दोनों के बीच तकरार हो रही है। हालांकि इन दोनों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, इसे लेकर अभी तक कोई बात स्पष्ट नहीं हुई है। वहीं इस मामले में मृतक संजू के पिता मनी राम ने उसके ससुरालजन पर उसे परेशान करने व आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। जिसके आधार पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों में मृतका के पति नरेश के अलावा ससुर, सास, ननद और जेठ शामिल हैं।

अक्सर हाेती थी तकरार, नहीं पता था मामला यहां तक पहुंच जाएगा

संजू के मायके वालों ने बताया कि फोन पर संजू की अपने पति के साथ बात होती थी। बीच-बीच में तकरार भी होती थी, लेकिन मामला यहां तक पहुंच जाएगा इसका पता उन्हें नहीं था। संजू की डिलीवरी फतेहाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में हुई थी। उसने जब बेटे को जन्म दिया था, तो उस दिन केवल उनका दामाद नरेश ही उनसे मिलने के लिए अस्पताल आया था। वह भी केवल 5 मिनट के लिए। ससुराल पक्ष का कोई भी सदस्य बहू व बेटे से मिलने के लिए नहीं आया, न ही बधाई दी। न ही संजू ने उन्हें अपने झगड़े के बारे में बताया था।

रिकॉर्डिंग में कई बातें सामने आईं

मृतका के चचेरे भाई इंद्र सिंह, दलीप कुमार ने बताया कि संजू ने पालिटेक्निक का कोर्स किया था। वह यह कदम उठा लेगी इसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उनके मुताबिक कि संजू के पति नरेश के रिश्तेदार यहां रहते हैं। उनके घर पहुंचने से पहले हरपाल नाम का एक व्यक्ति घर आकर एक कापी ले गया। हो सकता है कि कापी में कोई खास सबूत हो। उन्होंने इस बारे में पुलिस को बताया तो पुलिस ने कापी मंगवा ली। उनका कहना है कि रिकार्डिंग में उसका पति उसके चरित्र पर शक, बड़े बेटे को साथ ले जाने जैसी बाते कर रहा है। इससे पहले की रिकार्डिंग भी मिली है। आखरी बार दोपहर को ही बात हुई है।

रविवार को ससुराल वापस भेजना था

संजू रानी के पिता मनी राम ने बताया कि उसकी बेटी दो महीने पहले ही मायके आई थी। राजी खुशी रही, उसने बेटे को भी जन्म दिया। अब चूंकि दो महीने हो गए थे, वह लोग अपनी बेटी व नवासों को ससुराल भेजने की तैयारी में थे। शनिवार व रविवार को ससुराल भेजने के लिए उसके सूसक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। इसे लेकर शुक्रवार को ही रतिया से कपड़े, मिठाइयां व अन्य सामान खरीदकर लाए थे। हालांकि मायके वालों ने दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को प्रताडि़त करने की बात भी कही है।

मामले की जांच कर रहे हैं : डीएसपी

महिला द्वारा बच्चों की हत्या व खुद के सुसाइड मामले को लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सबूत जुटाए जा रहे है। अभी मृतका के परिजनों ने दहेज उत्पीडऩ का आरोप लगाया है। कुछ फोन रिकार्डिंग हाथ लगी है। रिकार्डिंग खंगाल रहे है।'' सुभाष बिश्नोई, डीएसपी

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