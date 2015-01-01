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यातायात व्यवस्था सुधारने में जुटी पुलिस:बाजार में जाम की समस्या से भी मिल जाएगी मुक्ति

रतिया4 घंटे पहले
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दीपावली के त्योहार पर बाजारों में बढ़ने वाली भीड़भाड़ व जाम की समस्या से निपटने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष योजना तैयार की है। जाम से निपटने के लिए यातायात पुलिस के साथ साथ होमगार्ड जवानों का भी सहयोग लिया जाएगा, ताकि बाजार में जाम न लगे। नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के चालान भी काटे जाएंगे। बड़े व भारी भरकम वाहनों को बाजारों में नहीं घुसने दिया जाएगा।

पुलिस ने गुरुवार से जाम से निपटने के लिए काम शुरू कर दिया है। मेन बाजार शहर का व्यस्त बाजार है। लोग खरीदारी के लिए इसी बाजार में आते हैं। कई बार किसान व अन्य वाहन चालक ट्रैक्टर ट्राली व गाडिय़ां व बड़े वाहन लेकर बाजारों में घुस जाते हैं, जिससे भगत सिंह चौक से लेकर पुराना बाजार तक जाम लग जाता है। जाम के कारण बुढलाडा रोड, टोहाना रोड, संजय गांधी चौक पर भी यातायात व्यवस्था प्रभावित हो जाती है।

पार्किंग न होने के कारण चालक वाहनों को रोड पर ही खड़ा कर जाते हैं, जिससे जाम की समस्या पैदा हो जाती है। भगत सिंह चौक से लेकर पुराना बाजार तक करीब एक किलोमीटर तक बाजार में बड़े वाहनों के घुसने से कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। समस्या के समाधान के लिए पुलिस ने बड़े वाहनों के बाजार में आवागमन को रोकने व अन्य वाहनों के आने जाने का रूट मैप तैयार किया है।

बड़े वाहनों को रोकने के लिए बुढलाडा रोड, टोहाना रोड, मेन बाजार, भगत सिंह चौक, पुराना बाजार में बेरीकेड्स लगाने के साथ साथ होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। बेरीकेड्स के कारण बाजार में ट्रैक्टर ट्राली, कार व बड़े वाहन नहीं घुस पाएंगे। टीम में हवलदार यशविंद्र सिंह, मनोज शर्मा, जगजीत सिंह, ठाकुर, प्रवीन कुमार, श्रवण कुमार मौजूद थे।

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