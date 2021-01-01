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पेयजल सप्लाई:रतिया क्षेत्र में हर साल नीचे जा रहा भूमिगत जलस्तर बार-बार बदलनी पड़ी रही ट्यूबवेलों के लिए जगह

रतिया7 घंटे पहलेलेखक: बलदेव बरेटा
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  • नये बस स्टैंड के पास 3 बार बदली जगह, नहरी पानी मिलने के बाद होगा समाधान, 17 ट्यूबवेलों से हाे रही पानी की सप्लाई

शहर व क्षेत्र का भू-जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। जिसके चलते जनस्वास्थ्य विभाग को हर साल पानी सप्लाई के ट्यूबवेलों की जगह बदलनी पड़ रही है। शहर में जन स्वास्थ्य विभाग 17 ट्यूबवेलों के जरिये पीने के पानी की सप्लाई करता है।

मौजूदा समय में 15 ट्यूबवेल तो ऐसे हैं जो फिल्टर खराब होने, पानी नीचे जाने, मिट्टी आने व अन्य कारणों से बंद पड़े है। भू-जल स्तर के कारण बंद होने वाले ट्यूबवेलों को विभाग मूल जगह से करीब 100 फुट जगह बदल कर लगा रहा है। जहां से पानी मिल रहा है। इस पर विभाग को हर साल करोड़ों रुपये खर्च भी करने पड़ते है।

रतिया शहर की कुल आबादी करीब 45 हजार है। शहर में पेयजल सप्लाई को लेकर विभाग ने वार्ड स्तर पर कुल 17 ट्यूबवेल लगाए हुए है। इसी से शहर के लोगों को पीने का पानी मिलता है। गर्मी के दिनों में शहर में पेयजल संकट गहरा जाता है। मई से अगस्त तक यहां वाटर लेवल काफी नीचे चला जाता है जिससे ट्यूबवेल भी पानी देना छोड़ देते है।

विभाग नया ट्यूबवेल 525 फुट गहराई पर लगाता है। हर साल करीब 9 फुट पानी नीचे जाने से ज्यादातर ट्यूबवेल काम नहीं करते और विभाग पास में नये ट्यूबवेल लगाकर पानी की सप्लाई देता है। शहर में अनाज मंडी, लाली रोड पर मुख्य ट्यूबवेल है यही से दवा का मिश्रण कर दूसरे ट्यूबवेलों का पानी मिक्स कर पेयजल सप्लाई के लिए वितरित होता है।

भू जल स्तर गिरने के कारण लगी थी धान पर रोक

रतिया क्षेत्र में गिर रहे भू जल स्तर के चलते प्रदेश सरकार व कृषि विभाग ने धान की रोपाई पर रोक लगाई थी ताकि गिर रहे भू जल स्तर का कम किया जा सके। रतिया क्षेत्र में करीब 38 हजार हैक्टेयर में धान की रोपाई होती है। इस बार इसमें करीब 10 हजार एकड़ की कमी भी आई। घग्घर नदी में जल स्तर व मानसून के दिनों में सर्वाधिक बरसात से ही भू जल स्तर ऊपर उठता है। पिछले साल यहां सरकार ने वाटर लेवल चेक करवाया तो रतिया का पानी 41.43 मीटर पर मिला।

बदलते रहते हैं बोर-जेई
जनस्वास्थ्य विभाग के जेई अमन सिंह ने बताया कि शहर में ट्यूबवेलों से ही पानी सप्लाई होता है। हर साल कुछ ट्यूबवेल वाटर लेवल के कारण बंद भी होते है लेकिन हमें पहले से नया लगाने की व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि पेयजल संकट न गहराए।

पानी का लेवल नीचे जा रहा है-हाइड्रोलॉजिस्ट

ग्राउंड वाटर लेवल विभाग के हाइड्रोलॉजिस्ट राकेश कुमार ने बताया रतिया में साल में चार बार भू जल स्तर का लेवल चेक करते हैं। पहले की अपेक्षा वाटर लेवल नीचे जा रहा है। पानी के कम दोहन से इससे स्थिर रखा जा सकता है।

नहर पानी को लेकर प्रपोजल चल रहा है-एसडीओ

​​​​​​​जनस्वास्थ्य विभाग की एसडीओ अंचल जैन ने कहा कि रतिया में नहरी पानी को लेकर प्रकिया चल रही है। जल्द ही वाटर वक्र्स बनने से शहर के लोगों को नहर का पानी मिलने लगेगा।

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