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किसान आंदोलन:माद्योसिंघाना में जुटाया 10 लाख चंदा, 6 माह का राशन ले गए दिल्ली

कुलदीप शर्मा | सिरसा2 घंटे पहले
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सिरसा। किसानों के लिए पानी देते समाज के लोग। - Dainik Bhaskar
सिरसा। किसानों के लिए पानी देते समाज के लोग।
  • सिरसा में टोल से शुरू हुआ था आंदोलन फैला पूरे प्रदेश में , एक सप्ताह में 3 हजार से ज्यादा किसान पहंुचे टिकरी बॉर्डर

कृषि बिल के विरोध में दिल्ली के बार्डर पर चल रहा किसान आंदोलन दिनों-दिन तेज होता जा रहा है। आंदोलन अब सरकार के गले की फांस बन रहा है। दरअसल इसकी शुरूआत हरियाणा में सबसे पहले सिरसा जिला से हुई थी। जब पंजाब और हरियाणा से आए किसानों ने बीती 6 अक्टूबर को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव करने के लिए मीटिंग बुलाई थी।

जब प्रदेशभर से आए किसानों ने सिरसा में डिप्टी सीएम की कोठी की ओर पड़ाव डाला तो पुलिस ने 100 मीटर दूर रोककर किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का प्रयोग किया था। इससे किसान भड़क गए थे और पक्का मोर्चा डालने का ऐलान करते हुए सिरसा में ही धरना लगा दिया था।

तब किसानों ने कहा था कि देशभर में आंदोलन की शुरूआत सिरसा से हो गई है। यहां से चिंगारी फूटकर पूरे देश में शोला बनेगी और हुआ भी यूं ही। अब यह आंदोलन अन्य राज्यों में फैलता हुआ दिल्ली के बार्डर पर रूका हुआ है।

शहीद भगत सिंह स्टेडियम में 117 दिन से लगातार धरना जारी

देशभर के किसान वहां कृषि बिल का विरोध करने के लिए जमे हुए हैं। तब से सिरसा जिला में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में 117 दिन से लगातार धरना जारी है। अब दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद सिरसा में इसने गति पकड़ ली है।

जहां दो टोल पर धरने चल रहे हैं। वहीं पिछले एक सप्ताह से जिलाभर से हजारों किसान दिल्ली के टिकरी और सिंधू बार्डर में जाना शुरू हो गए हैं। अब तक 3 हजार से अधिक किसान वहां डेरा डाले हुए हैं। जबकि सैकड़ों किसान सिरसा में धरने पर बैठे हैं।

किसान जुटा रहे आंदोलन के लिए चंदा और खाद्य सामग्री

जिले के चौपटा, ऐलनाबाद और रानियां क्षेत्र में आंदोलन के लिए किसान सबसे अधिक सक्रिय है। यहां पर किसान अपने गांव में कमेटियां बनाकर आंदोलन के लिए चंदा एकत्रित कर रहे हैं और खाद्य सामग्री जुटा रहे हैं। वहीं रहने के लिए बिस्तर आदि का प्रबंध करके दिल्ली के टिकरी बार्डर पर भेज रहे हैं। सभी गांव में किसान आंदोलन को लेकर आपसी एकता और भाईचारा है। इसलिए यहां कोई पार्टीबाजी या धर्म आड़े नहीं आ रहा है। हिंदू सिख और मुसलमान समाज के लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि दिल्ली बार्डर पर बैठे किसान हमारे भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम भी उनके लिए तैयार है। जब तक सरकार कृषि बिल वापस नहीं लेती तब तक वे यूं ही सरकार से टकराते रहेंगे।

जिले के बड़े गांव में शुमार माद्योसिंघाना में पंचायत की

जिले के बड़े गांव में शुमार माद्योसिंघाना में किसानों ने बड़ी पंचायत की। जिसमें गांव में मुनादी करके आंदोलन के लिए राशन पानी और चंदा जुटाने का आह्वान किया गया। गांव से 3 ट्रैक्टर और 6 ट्राली लेकर लेकर किसान गए हैं। जिनमें तीन में सामान भरा हुआ है और बाकी सोने की व्यवस्था भी की गई है।

किसानों ने बताया कि 24 घंटे में ही गांव से 10 लाख रुपये का चंदा एकत्रित हो गया। अब 6 महीने का राशन लेकर वे निकले हैं। इसमें रूटेशन प्रणाली अपनाई गई है। 20 से 25 किसान हर सप्ताह चेंज होकर जाते रहेंगे। मुस्लिम समाज ने बिसलेरी की बोतलें किसानों के लिए दी हैं। अकबर खान का कहना है कि अन्नदाता के लिए वे सब एकजुट हैं। किसानों के साथ अन्याय नही होने दिया जाएगा।

रानियां के किसान रवाना

रानियां क्षेत्र से आधा दर्जन भर ट्रैक्टर किसान नेताओं के नेतृत्व में रवाना हुए हैं। पक्का मोर्चा के सदस्य एवं किसान नेताओं गुरनाम सिंह झब्बर,सलवंत सिंह,स्वर्ण सिंह जज समेत अन्य ने कहा कि किसानों के समर्थन में प्रत्येक गांव से अधिक से अधिक ट्रैक्टर लेकर लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं

15 जगह हो सकता जाम

जिले में 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम को लेकर किसान नेता रणनीति तैयार कर रहे हैं। अब तक 15 स्थानों पर जाम लगने की सूचि तैयार कर ली है। प्रशासन के मुताबिक अभी यह फाइनल आंकड़े नहीं है। किसान नेता लखविंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल पंजुआना, भावदीन समेत अन्य शामिल हैं।

छतों पर लगने लगे आंदोलन के झंडे

किसान आंदोलन के समर्थन में गांव अरनियांवाली में ग्राम वासियों ने बैठक करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जिसमें ग्रामीणों ने फैसला किया हर घर की छत पर किसान एकता का झंडा लगाया जाएगा। ग्राम वासियों का कहना है की जब तक तीनों कृषि काले कानून वापिस नहीं होंगे और एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनेगा तब तक यह विरोध जारी रहेगा।

ग्राम वासियों द्वारा फैसला किया गया किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए गांव-गांव और घर-घर से सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध जताना जरूरी है।

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