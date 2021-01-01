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कोरोना महामारी की लहर खत्म:एक माह में 115 केस, तीन तक सिमटा मौत का आंकड़ा

सिरसा7 घंटे पहले
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जिला में कोरोना महामारी की लहर अब खत्म हो चुकी है। नये संक्रमितों का आंकड़ा कम हो गया है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जनवरी माह के दौरान नये केस केवल 115 मिले हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा तीन तक सिमट गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना पर कंट्रोल होने के बावजूद अभी लोगों को हिदायतों का पालन सख्ती से करने की अपील भी की गई है। अब जिला का रिकवरी रेट 98.40 तक पहुंच गया है।

जिला में केवल 12 एक्टिव केस बचे हैं। इनमें में अस्पताल में उपचार की जरूरत 7 संक्रमितों को ही है, जबकि अन्य 5 को होम आइसोलेशन में रखा गया है। पिछले वर्ष मार्च में शुरू हुई कोरोना महामारी के दौरान हालांकि मार्च में केवल 3 संक्रमित मिले थे। लेकिन इसके बाद अप्रैल, मई में आंकड़ा अचानक बढ़ा।

संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर शहरवासियों में एक बार हालांकि भय उत्पन्न हुआ, लेकिन इसके बाद लापरवाही शुरू कर दी गई। इसका परिणाम भी भुगतना पड़ा और जून माह में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर में भी प्रतिदिन के हिसाब से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी।

सैंपलिंग अभियान अभी भी 900 पार

जिला में हालांकि एक्टिव केसों की संख्या अब कम हो गई है। दिसंबर में 619 संक्रमित मिले थे, जबकि जनवरी में आंकड़ा कम होकर 115 तक आ गया है। दिसंबर में 4 संक्रमितों की मौत हुई थी, जबकि जनवरी में 3 संक्रमितों की मौत हुई। अब एक्टिव केस भी जिला में केवल 12 रह गए हैं। जिला में 7919 संक्रमित इलाज के बाद ठीक हो गए और उन्हें घर भेज दिया गया। हालांकि सैंपलिंग अभियान को कमजोर नहीं होने दिया है। रोज अभी भी 900 से ज्यादा लोगों की जांच की जा रही है।

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