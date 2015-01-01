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सड़कों पर होता है सवेरा:बस स्टैंड और टाउन पार्क से 3 किमी. दूर रैन बसेरा बेघरों को पता नहीं, ठिठुरती रातों में नहीं आसरा

सिरसा2 घंटे पहले
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सिरसा। पब्लिक हेल्थ के शेड के नीचे ठंड में सोते लोग।
  • कांठमंडी में बना रैन बसेरा है खाली, शहर में बैनर- होर्डिंग्स लगाकर देनी चाहिए सूचना

जिला में ठंड में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। रात को हालात खराब होते हैं। रात का तापमान 4.8 डिग्री तक गिर गया है। दिन व रात को शीतलहर भी शुरू हो गई है। लेकिन बेघरों व मुसाफिरों के लिए नगर परिषद द्वारा बनाए गए रैन बसेरा में न ठहर कर लोगों को सड़कों किनारे खुले में रात बितानी पड़ रही है। कई निराश्रित खुले आसमान के नीचे ठिठुरने को मजबूर हैं।

भास्कर टीम ने बुधवार रात जब न्यूनतम पारा 4.8 डिग्री सेल्सियस था, शहर के विभिन्न स्थानों को जायजा लिया। टीम ने पाया कि शहर में रात को खुले में रात गुजारने वाले लोगों को कोई आसरा नहीं मिल रहा, क्योंकि काठमंडी में लाखों की लागत से बने रैन बसेरा दूर होने के कारण कोई भी बेघर लोग वहां नहीं पहुंच रहे।

हालांकि रैन बसेरा तो खुला है, पर उसमें ठहरने के लिए कोई भी नहीं पहुंच रहा। बस अड्डा व रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर आर्य स्कूल के सामने स्थित सरकारी रैन बसेरा दूर है, लेकिन लोगों को इसका पता न होने के कारण अन्य जगहों पर रातें गुजारने पर मजबूर हैं। पिछले सीजन में रैन बसेरों में 40 से ज्यादा गरीब लोग रात वहां पर गुजारते थे।

टाउन पार्क के पास डीसी ने सरकारी बस का बनवाया था अस्थाई रैन बसेरा

तत्कालीन डीसी अशोक गर्ग ने रोडवेज महाप्रबंधक से बात करके टाउन पार्क के पास सरकारी बस का अस्थाई रैन बसेरा बनवाया था। ठंड से बचने के लिए काफी संख्या में लोग उस रैन बसेरा में रातें गुजारते थे। लेकिन इस बार ठंड ज्यादा होने के कारण न तो प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम किए गए। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए गरीब लोग शैडों व अन्य जगहों का सहारा लेने पर मजबूर हैं।

रैन बसेरा खुला है, बस स्टैंड, स्टेशन व अन्य जगहों पर होर्डिंग लगा दिए जाएंगे

बेघरों व मुसाफिरों के लिए रैन बसेरा खुला हुआ है। अगर लोगों को इसका पता नहीं है तो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व अन्य जगहों पर इसके होर्डिंग लगा दिए जाएंगे। कोई बेघर या मुसाफिर जाकर रैन बसेरा में जा सकता है। रोडवेज प्रशासन से भी बात करके टाउन पार्क के पास अस्थाई बस रैन बसेरा खड़ी करने के बारे में बात की जाएगी।'' -अजय पंघाल, एक्सईएन, नगर परिषद सिरसा।

कई स्थानों का टीम ने जायजा लिया तो फुटपाथ और बरामदों में सोते मिले बेघर-मजदूर

समय: 9:30 बजे रात, स्थान: लालबत्ती चौक के पास हुडा काम्प्लेक्स - लालबती चौके पास स्थित हुडा काम्प्लैक्स में बनी दुकानों के आगे 8 लोग सोए हुए मिले। लेकिन ठंडी हवा चलने के कारण उनकी कंपकंपी छूट रही थी। ठंड के कारण उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। कुछ लोगों ने बताया कि वह अक्सर यहीं पर रात बिताते हैं। गर्मी तो कट जाती है, लेकिन सर्दियों में काफी मुश्किलें होती हैं।

समय: 10 बजे रात, स्थान: सालासर धाम मंदिर के पास- सालासर धाम मंदिर के पास पब्लिक हैल्थ के ऑफिस का बना शेड ही लोगों के लिए ठंडी रात गुजारने के लिए आसरा बना हुआ है। यहां पर करीब 7-8 लोग रात को सोए हुए मिले। पूछने पर पता चला कि रैन बसेरा दूर होने के कारण उनका आसरा शैड ही है। अभी तक कोई भी संस्था या अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं आया। कंपकंपी के कारण नींद नहीं आती।

समय: 11 बजे रात, स्थान: बस स्टैंड सिरसा बस स्टैंड परिसर पर रात में ठंड के कारण सूनापन छाया था। कुछ लोग बस स्टैंड के बेंच पर लेटे थे तो कुछ बिना चादर के पीछे वाले गेट के पास लेटे हुए थे। वहां रात बिता रहे योगेश, महमूद, गोवर्धन से पूछने पर पता चला कि वह गरीब लोग हैं। रात बिताने के लिए बस स्टैंड पर आ गए हैं। यहां पर सरकारी इंतजाम नहीं मिला। रैन बसेरा का पता नहीं है। कहां पर है।

समय: 11:30 बजे रात, स्थान: रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन पर जब टीम ने निरीक्षण किया तो पाया की रेलवे स्टेशन के बाहर बने शैड के नीचे तीन लोग सोए हुए मिले। सर्द हवाओं से कांपते हुए एक व्यक्ति रामकिशोर उठा। उसने कांपते हुए बताया कि वह दिनभर मांगकर पेट भरता है। सोने को कहीं भी जगह नहीं मिली। यहां आकर सो गया हूं। रैन बसेरा के लिए नहीं पता। अधिकारियों ने पता नहीं कहां रैन बसेरा बनाया है।

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