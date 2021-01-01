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धरना प्रदर्शन:30% बिजली कर्मी रहे हड़ताल पर, सीट छोड़कर एसई, एक्सईएन सहित एसडीओ ने भी की नारेबाजी; बिजली सेवा नहीं हुई प्रभावित

सिरसा2 घंटे पहले
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नारेबाजी करते इंजिनयर एसोसियेशन के सदस्य। - Dainik Bhaskar
नारेबाजी करते इंजिनयर एसोसियेशन के सदस्य।
  • मांगों को लेकर निगम के सभी सब स्टेशन पर कर्मचारियों ने दिया धरना, 70 प्रतिशत कर्मचारी रहे ऑन ड्यूटी

इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर मंगलवार रात 10 बजे से शुरू हुई बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से पब्लिक सेवा प्रभावित नहीं हुई। केवल 30 फीसदी कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। इसलिए 70 प्रतिशत कर्मचारी ऑन ड्यूटी थे। इसलिए आमजन को कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि इस हड़ताल में एसई, एक्सीईएन और एसडीओ भी शामिल हुए थे।

उन्होंने भी सीट छोड़कर नारेबाजी की थी। मगर इमरजेंसी सेवा के लिए भी तत्पर थे। बिजली कर्मचारियों ने सिरसा के बिजली के मैन गेट आगे धरना दिया। वहीं सभी सब स्टेशन पर भी धरना रहा। कर्मचारी तीनों काले कानूनों को रद्द करने, बिजली संशोधन बिल 2020 को वापिस लेने, बिजली क्षेत्र में निजीकरण को रोकने को लेकर सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने सांकेतिक हड़ताल करते हुए प्रदर्शन किया था।

हड़ताल में पूरे जिले में सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन के साथ-साथ इंजीनियर्स एसोसिएशन ने भी हिस्सा लिया। हड़ताल की अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मदनलाल खोथ ने की।

इस मौके पर ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन के सर्कल सचिव मदन लाल कम्बोज, सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव राजेश भाकर, डबवाली यूनिट के प्रधान सुभाष ढाल ने संयुक्त रूप से बताया कि एक तरफ सरकार ने कृषि क्षेत्र को खत्म करने के लिए तीन काले कानून बना दिए तो वहीं दूसरी ओर बिजली संशोधन अधिनियम 2020 लागू करने पर जोर दिया जा रहा है।

इसके अलावा बिजली कर्मचारियों की कुछ अति महत्वपूर्ण मांगें हैं, जिन पर सरकार गौर नहीं कर रही हैं, जिससे कर्मचारी वर्ग में रोष है। इस मौके पर ऐलनाबाद से प्रधान हरिकिशन कम्बोज, सचिव विजय मजोका, राजकुमार गुर्जर, रानियां से सोहनलाल, गिरधारी लाल, जीवन नगर से सुनील महला, बड़ागुढ़ा से सिटी यूनिट प्रधान बाबू लाल सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

ये हैं प्रमुख मांगें

ठेका प्रथा समाप्त कर कच्चे कर्मियों को पे रोल पर रख स्थाई करना, बिजली क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने का विरोध, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना, सरकार से एलटीसी बहाली, जबरन सेवानिवृत्ति पर रोक लगाने की मांग। कोविड के चलते कर्मियों के रोके गए टीए, डीए व अन्य भत्तों को जारी करना। तीनों कृषि कानूनों को वापिस लिया जाए। एमएसपी कानून बनाकर फसलों की खरीद सुनिश्चित की जाए। बिजली संशोधन बिल वापिस लिया जाए।

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