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विकास की राह खुली:30 करोड़ से बनेंगी 550 गलियां, सभी पार्कों में लगेंगे झूले,ऑटो मार्केट के लिए आए 5 करोड़

सिरसा7 घंटे पहलेलेखक: भूपेंद्र पंवार
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  • नगर परिषद ने दी परियोजना को मंजूरी, टेंडर खुलने के बाद शुरू होंगे काम

शहरवासियाें के लिए अच्छी खबर है। नगर परिषद ने एक बार फिर शहर के विकास के नए नया प्लान तैयार किया है। इसके लिए 30 करोड़ से ज्यादा का बजट उपलब्ध करवाया गया है। शहर के 31 वार्डों में जहां एक ओर जल्द ही 550 से ज्यादा गलियों का निर्माण किया जाएगा वहीं दूसरी ओर लंबे समय से विकास के लिए तरस रही ऑटो मार्केट की स्थिति भी सुधरेगी।

इतना ही नहीं शहर के सभी पार्कों की हालत भी सुधारी जाएगी। हुडा सेक्टर के भी सभी पार्कों का नये सिरे से सुधार किया जाएगा। इसके लिए नगर परिषद ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। टेंडर ओपन होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा।

पूरे शहर की जिम्मेदारी नगर परिषद के पास है। शहर की सरकार यानी नगर परिषद का कार्यकाल अब समाप्ति की ओर है और उम्मीद है कि इस वर्ष चुनाव भी निर्धारित हो जाएं। इसलिए नगर परिषद ने शहर में विकास कार्य शुरू करवाने के लिए स्पीड से काम शुरू कर दिया है। नया प्लान बनाया गया विकास कार्यों को गति दी जाए।

सफाई के साथ-साथ रिपेयर का काम भी करवाया जाएगा

नगर परिषद का प्लान है कि जल्द ही शहर की 550 खस्ताहाल गलियों का निर्माण करवाया जाए। इसलिए लिए सभी वार्डों के पार्षदों से अपने-अपने वार्डों की गलियों की सूची मांगी गई और उन की फिजिबिलिटी जांच करके टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। फैसला लिया गया है कि सभी 31 वार्डों की 550 गलियों का निर्माण करवाया जाए। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी नगर परिषद ने शुरू कर दी है।

टेंडर को पोर्टल पर अपलोड करने का काम नप अधिकारियों और कर्मचारियों ने शुरू कर दिया। अभी तक शहर के वार्ड नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 नंबर वार्डों की 124 गलियों के टेंडर पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अन्य गलियों के टेंडर भी जल्द अपलोड होंगे। दो दिन से इंटरनेट में आई तकनीकी खराबी के कारण ये काम थोड़ा धीमा हो गया।

उम्मीद है कि एक-दो दिन में सभी 550 गलियों के टेंडर हरियाणा सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद टेंडर खुलने पर काम भी शुरू करवा दिया जाएगा। शहर की 550 गलियां बनने से शहरवासियों को राहत मिलेगी और सड़कों के गड्ढों से मुक्ति मिल जाएगी।

प्लान: 20 से ज्यादा पार्को के सुधारीकरण

नगर परिषद ने शहर की कॉलोनियों की गलियों के साथ-साथ फैसला लिया है कि सभी पार्कों की हालत भी सुधारी जाए। इसके लिए शहर के 20 से ज्यादा पार्को के सुधारीकरण का काम भी किया जाएगा। खासकर शहर के पॉश एरिया हुडा सेक्टर के पार्कों में भी अब सुविधाएं मिलेंगी। पार्कों में हरियाली बढ़ाने के लिए पौधारोपण, रिपेयरिंग, बच्चों के लिए झूले लगाए जाएंगे। इसके अलावा खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट को भी ठीक करवाया जाएगा। हुडा सेक्टर के सभी पार्क अब नगर परिषद के पास आ गए हैं इसलिए इस पर काम शुरू कर दिया गया है।

ऑटो मार्केट में सुधरेगी सड़कें और स्ट्रीट लाइटें

​​​​​​​शहर की ऑटो मार्केट लंबे समय से उपेक्षा का शिकार है। यहांं की सभी सड़कें टूट चुकी हैं और स्ट्रीट लाइटें भी खराब है। करीब एक वर्ष पहले तात्कालीन डीसी अशोक गर्ग ने ऑटो मार्केट का निरीक्षण कर व्यवस्था देखी थी और सुधार के लिए प्लान बनाकर भेजा था। उसे मंजूरी दे दी गई। अब नगर परिषद ने ऑटो मार्केट की सड़कों और अन्य कार्यों को करवाने के लिए प्लान बनाकर डायरेक्टर ऑफिस भेज दिया है। इसका एस्टीमेट करीब 5 करोड़ रुपये बना है। 5 करोड़ की मंजूरी की पावर डायरेक्टर ऑफिस के पास होने के कारण फाइल भेज दी गई है मंजूरी मिलते ही सुधारीकरण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी।

सौ से ज्यादा गलियों के टेंडर अपलोड

​​​​​​^शहर में विकास कार्य करवाने के लिए प्लान बना लिया गया है। इसके तहत फैसला लिया गया है कि शहर के सभी वार्डों की 550 गलियों का निर्माण करवाया जाए। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 100 से ज्यादा गलियों के टेंडर अपलोड भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा शहर के हुडा सेक्टर सहित अन्य पार्कों की स्थिति भी सुधारी जाएगी। ऑटो मार्केट के सुधारीकरण के लिए भी प्रस्ताव भेजा जा चुका है और मंजूरी का इंतजार है।-रणधीर सिंह, कार्यकारी प्रधान, नगर परिषद, सिरसा।

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