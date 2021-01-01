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पल्स पोलियाे अभियान:67 फीसदी टारगेट पूरा, रविवार को चला पल्स पोलियो अभियान

सिरसा7 घंटे पहले
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नौनिहालों को पोलियो से मुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। व्यापक स्तर पर चलाए गए अभियान के दौरान 717 बूथ पर एक लाख, एक हजार 26 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। शहर के सिविल अस्पताल से अभियान का शुभारंभ किया गया।

इस दौरान एडीसी उत्तम सिंह, सिविल सर्जन डॉ. कृष्ण कुमार ने बच्चों को दवाई पिलाकर अभियान की शुरूआत की। उन्होंने आह्वान किया कि सभी बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सभी बच्चों तक दवा पहुंचाना सुनिश्चित करें।। अभियान के दौरान स्कूलों, कॉलेजों, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित पूरे सिटी और ग्रामीण एरिया में जाकर बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई।।(विस्तृत खबर पेज 4 पर)

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