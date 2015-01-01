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कोरोना का अटैक:स्कूल खुलते ही 7 स्टूडेंट्स मिले संक्रमित, सेनिटाइजेशन के साथ स्कूल तीन दिन बंद

सिरसाएक घंटा पहले
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शहर के खैरपुर स्थित राजकीय विद्यालय में 7 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित मिलने के बाद स्कूल कैंपस को बंद करके किया गया सेनिटाइजेशन का काम।

जिला में स्कूलों में पढ़ाई शुरू होते ही कोरोना का संक्रमण फैल गया है। शनिवार को शहर के खैरपुर स्थित राजकीय विद्यालय से एक साथ 7 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित मिले हैं। विद्यार्थियों के संक्रमित मिलने पर स्कूल विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों में हड़कंप की स्थिति है। रिपोर्ट आने के बाद 60 और विद्यार्थियों के सैंपल लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट रविवार को आएगी। इसके बाद स्कूल को तीन दिन के लिए बंद कर दिया गया है और पूरे कैंपस को सेनिटाइजेशन भी करवाया गया है।

शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलाें के पढ़ाई के लिए कैंपस आ रहे 9वीं से 12वीं के सभी विद्यार्थियों की जांच करवाए जाने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने 2 नवंबर से ही स्कूलों के कैंपस को खोला था और 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं शुरू की थी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू किए गए अभियान के तहत स्कूल पहुंचकर जांच की गई। इस दौरान शनिवार को आई रिपोर्ट में 7 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये सभी विद्यार्थी 9वीं से 12वीं के बीच के हैं। रिपोर्ट आने के बाद अन्य सभी विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों के साथ-साथ अभिभावकों में भी हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई।

अब स्कूल स्टाफ और छात्रों की होगी जांच

स्कूल के विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद तुरंत प्रभाव से छुट्टी कर दी गई। स्कूल को 3 दिन के लिए 7 नवंबर से 9 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया और इसका नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। इतना ही नहीं अब अन्य स्टाफ सदस्यों और विद्यार्थियों के भी जांच करवाई जाएगी। प्रिंसिपल के निर्देश पर शनिवार को पूरे स्कूल कैंपस को सेनिटाइज करने का काम भी करवाया गया। अब शिक्षा विभाग ने सभी राजकीय विद्यालयों के स्कूल आने वाले विद्यार्थियों की भी जांच करवाई जाएगी।

80 नये संक्रमित मिले, 94 की छुट्‌टी

शनिवार को कोरोना संक्रमण से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। गांव पंजुआना निवासी 72 वर्षीय बुजुर्ग को संक्रमित मिलने के बाद प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। अब तक कोरोना से 82 मौत हो चुकी है। शनिवार को 80 नये संक्रमित मिले हैं। इनमें सिरसा सिटी से 37 केस हैं जबकि अन्य 43 केस ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। सिरसा सिटी से रानियां रोड, कल्याण नगर, औद्योगिक क्षेत्र, हुडा, डीसी कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, नई हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सतनाम चौक, मेला ग्राउंड, कोर्ट कॉलोनी और अन्य क्षेत्रों से मिले हैं। इसके अलावा डबवाली से 14 केस, ऐलनाबाद से 8 केस, कालांवाली, ओढ़ां आैर नाथूसरी चौपटा, चौटाला से 3-3 केस, माधोसिंघाना से 5 केस, रानियां से 2 केस मिले हैं।

अन्य विद्यार्थियों की रिपोर्ट का इंतजार:प्रिसिंपल

स्कूल के 7 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके बाद स्कूल कैंपस को 9 नवंबर तक 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा स्कूल कैंपस को सेनिटाइजेशन भी करवाया गया है। अब अन्य विद्यार्थियों की रिपोर्ट का इंतजार है। -कुलदीप कौर, प्रिंसिपल, राजकीय विद्यालय, खैरपुर।

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