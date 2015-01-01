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कोरोना का कहर:91 नए संक्रमित मिले, एक और की मौत के साथ 91 तक पहुंचा कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा

सिरसा3 घंटे पहले
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दिवाली पर बाजार में भीड़ चरम पर है और अब कोरोना का संक्रमण भी चरम पर पहुंचने लगा है। गुरुवार को एक बार फिर 91 नये संक्रमित मिले हैं और एक संक्रमित की मौत हो गई। इसमें सिरसा सिटी से 44 केस जबकि अन्य 47 केस ग्रामीण क्षेत्रों के मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सैंपलिंग तो बढ़ा दी है लेकिन अब आमजन से आह्वान किया है कि बच्चों, बुजुर्गों, पहले से बीमार चल रहे व्यक्तियों और कमजोर इम्युनिटी वालों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ भी लक्षण नजर आने पर टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। शहर के हुडा सेक्टर-20 निवासी 49 वर्षीय व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला था।

उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया लेकिन हालत बिगड़ने पर रेफर करना पड़ा। उन्हें खानपुर कलां सोनीपत स्थित बीपीएस अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। अब तक जिला के 91 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को जिला भर से 91 नये संक्रमित मिले हैं। इनमें सिरसा सिटी से 44 केस हैं।

सिरसा सिटी में कोर्ट कॉलोनी, गोविंद नगर, एमआईटीसी, बेगू रोड, डी-ब्लॉक, चत्तरगढ़पट्‌टी, डीसी कॉलोनी, कीर्ति नगर, नोहरिया बाजार, सी-ब्लॉक, खन्ना कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, सुभाष चौक, रानियां गेट, खाई वाली गली से मिले हैं। इसके अलावा डबवाली से 7 केस, ऐलनाबाद से 16 केस, कालांवाली से 3 केस, ओढ़ां से 2 केस, नाथूसरी चौपटा से 5 केस मिले हैं।

अब ज्यादा एहतियात की जरूरत: सीएमओ

देखिए, अब कोरोना संक्रमण पहले से ज्यादा बढ़ गया है। अब फिर प्रतिदिन 90 से ज्यादा केस मिलने लगे हैं। ऐेसे में आमजन को ध्यान रखना होगा। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए ताकि यदि संक्रमण हो तो इलाज करवाया जा सके।'' -डॉ. कृष्ण कुमार, सिविल सर्जन, सिरसा।

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