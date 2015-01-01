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अब सुधरेंगी सड़कें:9.64 करोड़ की लागत से बनेंगी सिटी के 4 वार्डों की 94 गलियां, टेंडर प्रक्रिया शुरू

सिरसाएक घंटा पहले
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त्यौहार के बाद अब एक बार फिर सिटी के वार्डों की सड़काें का निर्माण करवाया जाएगा। इतना ही नहीं ऑटो मार्केट की सड़कों की रिपेयर और पार्किंग निर्माण के लिए भी प्लान तैयार कर लिया गया है। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है और मंजूरी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। शहर के 4 वार्डों की 94 से ज्यादा गलियां और सड़कें बनने से शहर की 50 हजार से ज्यादा की आबादी को सीधा लाभ होगा। गलियों के निर्माण पर 9.64 करोड़ जबकि ऑटो मार्केट के लिए 5.94 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

नगर परिषद की हाउस की मीटिंग में सभी वार्डों के पार्षदों की ओर से गलियों के निर्माण के लिए प्रस्ताव आए। इस पर काम शुरू हुआ और फिजिबिलिटी देखने के बाद गलियों के टेंडर के लिए काम शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में फैसला हुआ है कि शहर के 4 वार्डों की गलियों का निर्माण करवाया जाए। इसके तहत वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 9, 11 और 15 वार्डों की गलियों को शामिल किया गया है। इन वार्डों की गलियों का निर्माण करवाया जाना है।

वार्ड 1 की 51 गलियों का निर्माण किया जाना है जिनके निर्माण पर 4 करोड़ 99 लाख से ज्यादा की राशि खर्च होगी। इसी प्रकार वार्ड नंबर 12 की 12 गलियों के निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू की है जिसके लिए 1 करोड़ 98 लाख के करीब बजट तय किया गया है। वार्ड 11 की 24 गलियों काे इस प्रस्ताव में शामिल किया गया है। इन पर 1 करोड़ 37 लाख रुपया खर्च होगा। इसी प्रकार वार्ड 15 की भी 7 गलियों का निर्माण होगा जिस पर 1 करोड़ 29 लाख रुपया खर्च होगा।

जिला की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट में भी खस्ताहाल सड़कों की रिपेयर करवाई जाएगी। नगर परिषद की ओर से इन सड़कों के सुधारीकरण के लिए 5 करोड़ 94 लाख रुपये का एस्टीमेट तैयार किया गया है। इसके तहत ऑटो मार्केट में सभी खस्ताहाल सड़कों की रिपेयर होगी। इतना ही नहीं ऑटो मार्केट में पार्किंग का भी निर्माण करवाया जाएगा। बता दें कि इसी वर्ष जनवरी माह में तात्कालीन डीसी अशोक गर्ग ने ऑटो मार्केट का निरीक्षण किया था। इस दौरान समस्या सामने आने के बाद सुधार के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया और मंजूरी के लिए भेजा। हालांकि मंजूरी मिल चुकी है लेकिन अब अंतिम मंजूरी के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है।

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