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परिवहन:रूटों पर उतरीं सभी 95 निजी बसें, डिपो में खड़ी रोडवेज बसें, प्राइवेट बस संचालकों को लाभ पहुंचाने का आरोप

सिरसाएक घंटा पहले
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जिला में लॉकडाउन के बाद 95 प्राइवेट बसें संबंधित मार्गों पर दौड़ने लगी हैं, लेकिन रोडवेज डिपो प्रशासन 83 बसों का संचालन नहीं कर पाया है। 50 फीसदी से ज्यादा सरकारी बसें वर्कशॉप में खड़ी हैं। इससे निजी बस ऑपरेटरों को सीधा फायदा होता है। यात्रियों ने रोडवेज प्रशासन पर निजी बस ऑपरेटरों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे हैं। इधर डिपो जीएम सरकारी बसों में सवारियां नहीं होना बताते हैं। आए दिन बसें रूटों से उतारी जाती हैं।

लॉकडाउन के बाद अब कुछ शिक्षण संस्थान खुलने लगे हैं। लेकिन ज्यादातर गांवों में रोडवेज बसों की आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है। दिल्ली-चंडीगढ़, राजस्थान व पंजाब सहित लोकल रूटों पर रोडवेज की 82 बसें संचालित हैं। जबकि गांवों में सभी 95 निजी बसों का संचालन हो गया है। मगर 83 रोडवेज बसों को अभी रोड पर नहीं उतारा गया है। जिससे एक तरफ प्राइवेट बसों को फायदा पहुंचाया जा रहा ह। सरकारी बसों का संचालन नहीं होने से विद्यार्थियों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं।

ग्रामीणों को बस सेवा की दरकरार

रोडवेज डिपो सिरसा में 165 बसें हैं। जिसमें सिरसा से पंजाब, राजस्थान और दिल्ली सहित जिला के ग्रामीण मार्गों पर 82 बसों का संचालन किया गया है। जिनमें 30 से ज्यादा बसें बाहरी राज्यों में आवागमन करती हैं। लेकिन 83 रोडवेज बसों को बहाल नहीं किया गया है। इसके अलावा किलोमीटर स्कीम की 24 बसें लॉकडाउन के बाद डिपो परिसर में खड़ी हैं।

चल रहा है चेकिंग अभियान: जीएम

रोडवेज डिपो की 82 बसें संचालित की गई हैं, जबकि सवारियों के अभाव में 83 बसों को रूटों पर नहीं उतारा गया है। निजी बस ऑपरेटरों को फायदा पहुंचाने के आरोप निराधार हैं। सवारियां ढ़ाेने वाले निजी वाहनों के खिलाफ भी चेकिंग अभियान चलाया गया था। -आरएस पूनियां, जीएम , सिरसा।

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