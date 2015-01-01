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गर्भवतियों-शिशुओं रिकाॅर्ड:30 दिनों से अनमोल एप नहीं किया लॉग इन, जिले की 93 एएनएम को कारण बताओ नोटिस जारी, सीएमओ को तीन दिन में मुख्यालय को देनी होगी रिपोर्ट

सिरसा13 घंटे पहले
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प्रदेश में 7 जिलों की 366 एएनएम अनमोल स्कीम के तहत ऑनलाइन काम नहीं कर रही हैं। जिनमें हिसार, जींद, मेवात, पलवल, पंचकूला, यमुनानगर व सिरसा की सूची हेल्थ मुख्यालय ने जारी की है। हिसार में सबसे ज्यादा 101 व सिरसा में 93 एएनएम को लापरवाह बताया गया है। संबंधितों ने 30 दिनों से अनमोल एप को लॉगइन नहीं किया अर्थात एप नहीं चलाया है। जबकि प्रतिदिन शिशुओं व गर्भवतियों का पूरा रिकाॅर्ड पोर्टल पर अपडेट रखने का प्रावधान है। अब मुख्यालय ने एएनएम को नोटिस जारी करने के निर्देश सभी सीएमओ को दिए हैं, जिसके बाद जिला मुख्यालय ने तुरंत प्रभाव से कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। एएनएम को ऑनलाइन काम नहीं करने का कारण बताना होगा। जिसके बाद मुख्यालय की ओर से आगामी कार्रवाई होगी।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ बनाने और रिकार्ड ऑनलाइन रखने की कवायद में विभाग ने तीन साल पहले एएनएम को टैब दिए थे। लेकिन अनमोल स्कीम के तहत जिला की 93 एएनएम ने एक माह से एप को लॉगइन तक नहीं किया है। जिससे विभाग शिशुओं का डाटा जुटाने में नाकाम रहा है। ऐसी लापरवाह एएनएम को सीएमओ कार्यालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

जिले में करीब 16 लाख की आबादी पर 315 से ज्यादा एएनएम तैनात हैं। जिला में सालाना लगभग 23 हजार गर्भवती महिलाएं होती हैं। जिनमें 21 हजार के आसपास डिलीवरी होना बताया जाता है। संबंधित क्षेत्र में कार्यरत एएनएम को गर्भवती महिलाओं का अनमोल स्कीम के तहत टैब में ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है। इसके अलावा शिशुओं व गर्भवतियों का पूरा रिकार्ड जिसमें खानपान, टीकाकरण और प्रसव के बाद प्रसूता के साथ उसके बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी टैब में ऑनलाइन अपलोड करनी होती है। जिससे पूरी जानकारी सरकार व विभाग के पास पहुंच पाती। टैब में तकनीकी फाल्ट के समाधान को कंपनी की ओर से एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था। लेकिन ज्यादातर एएनएम इस टैब में काम नहीं करती हैं।

7 जिलों की 366 एएनएम की जारी की गई सूची
प्रदेश के 7 जिलों की 366 एएनएम की सूची जारी की है। जिन्होंने 30 दिनों से अनमोल एप में काम नहीं किया है। उसमें सिरसा जिला की 93 एएनएम शामिल हैं। जिनको सीएमओ के निर्देशानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। तीन दिन बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। डॉ. बुधराम, उपसिविल सर्जन

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