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छठ महापर्व:डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य, आज उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती खोलेंगे व्रत

सिरसाएक घंटा पहले
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कोरोना महामारी के चलते इस बार छठ पर्व का उत्साह नहरों पर खास दिखाई नहीं दिया। लोगों ने घरों में बैठकर छठ मैया की पूजा अर्चना की। कोरोना को देखते हुए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि घाट पर भीड़ न होने दी जाए और सोशल डिस्टेसिंग की पालना करवाई जाए। नहरों पर सुरक्षा की दृष्टिगत पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं नहर में खड़े होने के लिए डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए व्रतधारी श्रद्धालु पुलिस के समक्ष गुजारिश करते रहे। लेकिन पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें नहर में नहीं उतरने दिया।

प्रशासन की ओर से पुलिस कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि अगर कोई भी श्रद्धालु पानी में उतरा या छठ का सामान नहर में फैंका तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस कर्मचारी नहर पर बार-बार राउंड करते रहे। चार दिवसीय छठ पर्व के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने नहर में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। महिलाओं ने वेदी के सामने बैठकर छठ मैया की विधि-विधान से पूजन की।

व्रत करने वाली महिलाएं व पुरुष दोपहर 3 बजे से ही छठ घाट पर पहुंचना शुरू हो गए थे। कोरोना महामारी के चलते काफी श्रद्धालुओं ने घर या घर के आसपास भी अर्घ्य देने की तैयारियां की हुई थी। शाम को डूबते सूर्य को व शनिवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पर्व का समापन होगा। दरअसल, महिलाएं समृद्धि के प्रतीक सूर्य देव के पूजन में 36 घंटे का निर्जला व्रत रखे हुए हैं। इस कड़ी में शुक्रवार शाम 5 बजकर 31 मिनट पर डूबते सूरज को अर्घ्य दिया।

पुलिस के रोकने के बावजूद नहर में उतरे व्रतधारी

जिला में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन द्वारा इस बार छठ महोत्सव लोगों को घर मनाने के लिए कहा गया। लेकिन व्रतधारी महिलाएं व पुरूष दोपहर 3 बजे ही नहर पर बने घाट पर पहुंचे। सदर थाना प्रभारी देवीलाल पुलिस कर्मचारियों के साथ नहर पर पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टिगत खैरपुर चौकी के एक दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात थे।

नहर पर जाने वाले मेन रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। किसी को भी नहर पर नहीं जाने दिया। सदर थाना प्रभारी बार-बार व्रतधारी को नहर में जाने के लिए रोकते रहे, लेकिन बावजूद व्रतधारियों ने नहर में उतरकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान महिलाओं ने थाना प्रभारी से गुजारिश की कि अगर नहर में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य नहीं दिया तो उनकी पूजा का कोई औचित्य नहीं रहता।

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