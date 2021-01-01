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शिक्षण संस्थानों में सोमवार से लौटेगी रौनक:आज से यूनिवर्सिटी में लगेंगी कक्षाएं, छठी से आठवीं तक के बच्चे भी जाएंगे स्कूल

सिरसा7 घंटे पहले
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  • कोरोना संक्रमित मिलने पर स्कूल को 10 दिन के लिए किया जाएगा बंद
  • कंटेनमेंट जोन के छात्रों व शिक्षकों को स्कूल आने की नहीं इजाजत, स्कूल संचालकों ने तैयारियां की पूरी

कोरोना महामारी में बंद हुए शिक्षण संस्थानों में सोमवार से रौनक लौटेगी। ऑनलाइन शिक्षा को प्रभावी ना मानते हुए अब ऑफलाइन शिक्षा की पटरी पर एक बार फिर शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला लिया गया है। जहां एक ओर सोमवार को यूनिवर्सिटी में सभी कक्षाओं की ऑफलाइन क्लास लगेगी। वहीं दूसरी ओर स्कूलों में भी 6वीं से 8वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को बुलाने का फैसला शिक्षा विभाग ने किया है। शिक्षण संस्थान खोलने से पहले पूरे कैंपस को सेनेटाइज कर दिया गया है। साथ ही कोरोना गाइडलाइन भी जारी की गई है कि किस स्थिति में क्या फैसला लिया जाएगा।

चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कैंपस में सोमवार से सभी पाठ्यक्रमों की नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फैसला ले लिया है। अब सीडीएलयू के सभी डिपार्टमेंट के सभी विद्यार्थी एक साथ कक्षाएं लगा सकते हैं। अभी तक ऑनलाइन कक्षाओं से काम चलाया जा रहा था, लेकिन इंटरनेट व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में दुरुस्त न होने के कारण विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा रहा था।

इसके अलावा जनवरी की 17 तारीख के बाद हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रैक्टिकल विषयों और पीएचडी के शोधार्थियों के लिए कैंपस खोलने का फैसला लिया था। अब सभी विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन शिक्षा का रास्ता खुल गया है।

तीन घंटे के लिए खुलेंगे स्कूल

शिक्षा विभाग ने ऑफलाइन कक्षाएं लगाने के लिए एक बार फिर फैसला लिया है। अभी तक केवल 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल कैंपस में बुलाया जा रहा है। लेकिन अब सोमवार से सभी स्कूलों में 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों को भी बुलाया जाएगा। हालांकि स्कूल केवल 3 घंटे के लिए खुलेगा। लॉकडाउन के 11 महीने बाद स्कूलों में रौनक सोमवार को लौटेगी। स्कूल छात्र सुबह 10 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक स्कूल आएंगे। जबकि कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों में कक्षाएं पहले की तरह ही चलेंगी। स्कूल खोलने को लेकर स्कूल संचालकों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।

विभाग ने जारी की कोविड-19 गाइडलाइन

सोमवार से खुलने वाले स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग ने कोविड-19 गाइडलाइन जारी कर दी है। स्कूल खुलने से पहले सेनेटाइज करना होगा, 3 घंटे के लिए कक्षाएं लगेंगी, क्वारेंनटाइन व कंटेनमेंट एरिया से विद्यार्थियों को आने की इजाजत नहीं होगी, यदि कोई संक्रमित मिलता है तो 10 दिन के लिए स्कूल बंद किया जाएगा।

पानी की बोतल घर से लेकर आनी होगी। स्कूलों में मुख्य प्रवेश द्वार पर तापमान की जांच, सेनेटाइजेशन, उचित दूरी, छात्रों की सीमित संख्या जैसे नियमों का अनिवार्य तौर पर करना होगा। वहीं सभी छात्रों व कर्मचारियों के लिए सही तरीके से मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। कंटेनमेंट जोन के छात्रों व शिक्षकों को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी।

छठी से आठवीं तक के स्कूल सोमवार से खोले जाएंगे। स्कूल संचालकों ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गाइडलाइन भी जारी कर दी है।-संत कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी सिरसा।

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