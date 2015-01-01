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समस्या:धान का उठान कार्य धीमा डीसी को भेजी शिकायत

सिरसा2 घंटे पहले
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अनाज मंडी में धान की आवक बढ़ने लगी है, लेकिन धीमा उठान कार्य किसानों की परेशानी बढ़ा रहा है। मंडी में धान के उठान में देरी होने पर मार्केट कमेटी सचिव ने हैफेड और वेयर हाउस को नोटिस जारी किया है। जबकि इससे पहले भी नोटिस जारी किया था। अब मामले की शिकायत डीसी, एसडीएम और एजेंसियों को भेजी गई है। जिलेभर की मंडियों में हर रोज 65 हजार क्विंटल से अधिक धान की आवक है।

अनाज मंडी में हैफेड के 30 हजार बैग और वेयर हाउस की 4600 बैग पड़े हैं। वहीं प्राइवेट फर्मों का भी काफी धान मंडी में ही पड़ा है। मार्केट कमेटी की ओर से संबंधित फर्मों को नोटिस दिया गया। उधर सिरसा की एडिशनल मंडी, कपास मंडी, एडिशनल 2 और नई अनाज मंडी अब पूरी तरह से धान से भर चुकी है।

मंडी में उठान कार्य धीमा है। जिसके तहत एजेंसियों को नोटिस दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद स्थिति नहीं सुधरी, तो डीसी को शिकायत दी है। रविवार को दिनभर उठान का कार्य जारी रखा जाएगा।- विकास सेतिया, सचिव मार्केट कमेटी, सिरसा|

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