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  • DC Said Saksham Yuva Yojana Provides Employment To Two And A Half Thousand Youths, Besides Providing Employment To 127 Applicants In Private Sector Also

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रोजगार:डीसी ने कहा -सक्षम युवा योजना से ढाई हजार युवाओं को मिला रोजगार, इसके अलावा 127 प्रार्थियों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार दिलाया

सिरसा2 घंटे पहले
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  • प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से कई योजनाएं क्रियांवित की गई

जिला रोजगार विभाग में पंजीकृत 2 हजार 658 युवाओं को विभिन्न विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा 127 प्रार्थियों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार दिलवाया गया है। डीसी प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को सक्षम बनाने तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कई योजनाएं क्रियांवित की गई है।

सक्षम योजना के तहत पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को योग्यता अनुसार न केवल 100 घंटे काम उपलब्ध करवाया जाता है बल्कि बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। जिला रोजगार कार्यालय में 12 हजार 509 पंजीकृत सक्षम युवा हैं।

जिसमें से 2 हजार 658 युवाओं को विभिन्न विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने बताया कि जिला रोजगार कार्यालय में 43 हजार 822 प्रार्थियों के नाम दर्ज हैं जिनमें से 25 हजार 34 पुरुष तथा 18 हजार 788 महिला प्रार्थी शामिल हैं।

परीक्षाओं के लिए दी जा रही है नि:शुल्क कोचिंग

जिला रोजगार अधिकारी विनय सिंधु ने बताया कि रोजगार विभाग की ओर से ग्रेडअप फ्री कोचिंग एप के माध्यम से एसएससी, रेलवे, बैंकिंग तथा डिफेंस सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की नि:शुल्क तैयारी करवाई जाती है। सक्षम योजना में पंजीकृत चयनित बेरोजगार प्रार्थियों के लिए ऑनलाइन फ्री क्लास, टैस्ट सीरिज तथा मॉक टैस्ट के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है।

पानी बचाने पर मिलेगा सम्मान, हर माह 10 का होगा चयन

भास्कर अब लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जो पानी बचाएगा, उसे सम्मानित भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से नई स्कीम तैयार की गई है। इसके तहत वाटर हीरोज-शेयर योर स्टोरी प्रोग्राम लांच कर दिया गया है। इसके तहत पानी बचाने वालों को सम्मानित किया जाएगा। हर माह 10 का चयन होगा और सम्मान देंगे।

डीसी प्रदीप कुमार ने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन बनाने व और मजबूती से चलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प एवं जल शक्ति मंत्रालय की ओर से वॉटर हीरोज- शेयर योर स्टोरी प्रोग्राम लांच किया गया है।

इस प्रतियोगिता के माध्यम से देशभर में जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ठï कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना भी है। साथ ही जल संरक्षण व प्रबंधन को बढ़ावा देना और जल के महत्व के बारे में देश व्यापी जागरुकता पैदा करना है।

यह प्रतियोगिता 31 अगस्त 2021 तक चलेगी और प्रत्येक माह अधिकतम 10 विजेताओं को 10 हजार रुपये की नकद राशि व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आवेदक अपनी एक से पांच मिनट के वीडियो पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

इन वेबसाइट पर करना होगा वीडियो अपलोड

https://www.mygov.in/task/water-heroes-share-your-stories-contest-phase-ii/ व जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाइट http://jalshakti-dowr.gov.in/ पर अपलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में प्रतिभागियों को जल संरक्षण व प्रबंधन के क्षेत्र में की गई गतिविधियों की जानकारी देनी होगी। साथ ही 300 शब्दों में लिखित में अपने प्रयासों व महत्वपूर्ण योगदान फोटो सहित अपलोड करनी होगी। प्रतिभागी को अपनी वीडियो waterheroes.egwb@gmail.com पर भी भेजनी होगी।

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