पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

संकल्प पत्र:नशे रूपी सर्प को मौत देनी आवश्यक: भाटी

सिरसाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

नशे व भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मानवाधिकार परिषद हरियाणा के पदाधिकारियों ने शनिवार को बस अड्डा सिरसा में लोगों को नशामुक्ति के संकल्प पत्र देकर उन्हें नशा छाेड़ने बारे जागरूक किया। परिषद के प्रदेशाध्यक्ष तरुण भाटी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष गुरवेश सिवाच के संयुक्त नेतृत्व में चले।

इस अभियान के तहत परिषद पदाधिकारियों ने हरियाणा रोडवेज के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के नेताओं सुरजीत अरोड़ा, मदनलाल खोथ, रामकुमार, भीम सिंह चक्कां, समुद्र सिंह, शहजाद खान, इकबाल खान, पवन, प्रमोद मलिक व नरेश कुमार और बस अड्डा पुलिस चौकी के कर्मचारियों के सहयोग से बस अड्डा के मैकेनिकल स्टाफ, तमाम कर्मचारियों व साइकिल स्टेंड के कर्मचारियों को नशा छोडऩे को प्रेरित करते हुए संकल्प पत्र वितरित किए।

तरुण भाटी एवं गुरवेश सिवाच ने लोगों में संकल्प पत्र वितरित करते हुए कहा कि नशा रूपी जहर न केवल परिवारों को बल्कि पूरे समाज को खोखला कर रहा है जिस पर नियंत्रण पाना बेहद जरूरी है और इसी कड़ी में मानवाधिकार परिषद हरियाणा प्रशासन के सहयोग से पूरे उत्साह और उमंग से अपनी मुहिम में जुटा हुआ है।

प्राइवेट नौकरियों में प्रदेश के युवाओं का कोटा निर्धारित प्रशंसनीय: कृष्ण कंबोज

रानियां के पूर्व विधायक एवं जेजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्ण कम्बोज ने कहा कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौ दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में प्रदेश के युवाओं के लिए प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण का बिल पास करवाकर अपना वायदा पूरा किया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व ताऊ देवी लाल का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने बुजर्गों की बुढ़ापा पैंशन का बिल विधानसभा में पास करवाकर पैंशन लगवाई थी जो अब बढ़ा कर 2250 तक पहुंच चुकी है। आज प्रदेश भर के बुजुर्ग हर महीने पैंशन पाते है तब तब ताऊ देवी लाल को याद करते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें