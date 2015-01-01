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कार्रवाई:दुकानों के बाहर टेंट लगाकर अतिक्रमण नप टीम ने 5 दुकानदारों के चालान काटे

सिरसा3 घंटे पहले
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त्योहार के सीजन में चौपहिया वाहनों की एंट्री मुख्य बाजारों में बैन की गई है। ताकि शहर में जाम की स्थिति न बने। लेकिन सरकूलर रोड पर कुछ दुकानदारों ने दुकानों के बाहर टेंट लगाकर 20 फुट तक अतिक्रमण कर लिया। दोपहर बाद ट्रैफिक एसएचओ दुकानदारों को समझाने पहुंचे, तो उल्टा दुकानदार पुलिस के विरोध में उतर आए। नारेबाजी करते हुए एक साइड रोड जाम कर दिया।

जिसके बाद नगरपरिषद की टीम ने मौके पर पहुंच पांचों दुकानदारों के चालान काटे। मामला बढ़ता देख सिटी एसएचओ प्रदीप कुमार अपनी टीम सहित पहुंचे और दुकानदारों को रोड के बीच लगाया टेंट 10 फुट पीछे हटवाने के लिए मनाया। दीपावली पर्व के दौरान शहर में ग्राहकों की चहल कदमी बढ़ने लगी है। पुलिस के 140 जवान शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को संभाले हुए हैं। मुख्य बाजारों में बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। इसलिए शहर के सरकूलर रोड से वाहनों का आवागमन बढ़ा है। लेकिन यहां कुछ दुकानदारों ने टेंट लगाकर रोड को 15 से 20 फुट तक कब्जा लिया था। जिससे शहर के सांगवान चौक, डबवाली रोड सहित पूरे शहर में जाम लगने लगा और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

इसी दौरान एसएचओ बहादुर सिंह को सरकूलर रोड पर लगे जाम में एंबुलेंस फसने की सूचना मिली। जिसके बाद तुरंत एसएचओ मौके पर पहुंचे और अतिक्रमणकारी दुकानदारों को समझाकर रोड से टेंट हटाने का आग्रह किया। लेकिन दुकानदारों ने दीपावली का त्यौहार और पूरे बाजार में टेंट लगाए होने का हवाला देते हुए विरोध शुरू कर दिया। इतना ही नहीं एकत्रित दुकानदार रोड पर उतर आए, तो ट्रैफिक एसएचओ ने सिटी एसएचओ व नप टीम को सूचित किया। नगरपरिषद में टीआई धर्मेंद्र फौजी, एसआई पवन कुमार, लिपिक सुनील कुमार, दरोगा नरेश, राजेंद्र पर आधारित टीम ने सरकूलर रोड जाकर अतिक्रमण की 5 दुकानों के चालान काटे। इसके बावजूद दुकानदार रोड से टेंट हटवाने पर राजी नहीं हुए, तो सिटी एसएचओ प्रदीप कुमार ने मौके पर पहुंचे और मामला शांत करवाया।

टेंट लगाकर 20 फुट तक कब्जा रखा था रोड

दीपावली के दौरान मुख्य बाजारों में बड़े वाहनों की एंट्री बैन की है। जिससे शहर के सरकूलर रोड से वाहनों का आवागमन ज्यादा है। लेकिन कुछ दुकानदारों ने टेंट लगाकर 20 फुट तक इस रोड को कब्जा लिया था। जिससे शहर में जाम लगने लगा था, लेकिन समझाने पर उल्टा विरोध पर उतर आए। जिसके बाद नगरपरिषद की टीम से उक्त दुकानदारों के चालान कटवाए हैं और सिटी एसएचओ के सहयोग से टेंट को पीछे हटवाया गया। नियमों का उल्लंघन व अतिक्रमण सहन नहीं किया जाएगा।-बहादुर सिंह, एसएचओ, ट्रैफिक थाना प्रभारी, सिरसा।

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