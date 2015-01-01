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दिवाली पर बूम:80 करोड़ से ज्यादा के कारोबार की उम्मीद सर्राफा और व्हीकल बाजार में दिखी तेज

सिरसा3 घंटे पहले
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  • धनतेरस पर सजे बाजार, 140 जवानों ने संभाली सुरक्षा व्यवस्था

शुक्रवार को धनतेरस को लेकर बाजार पूरी तरह तैयार हैं। दीवाली से एक दिन पहले आई धनतेरस पर कोरोना महामारी के कारण आई मंदी छंटने की उम्मीद को लेकर व्यापारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। धनतेरस पर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार, सर्राफा बाजार और ऑटो मोबाइल्स क्षेत्र में खूब खरीददारी की उम्मीद है। बाजार में भीड़ अभी से बढ़ गई है। इसलिए जाम और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 140 ट्रेफिक के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है।

ट्रेफिक व्यवस्था सुचारू करने के लिए शहर के सभी 8 बाजारों और 10 मुख्य चौराहों पर जहां एक ओर ट्रेफिक के जवान तैनात हैं। वहीं दूसरी ओर पीसीआर के साथ राइडर भी गश्त पर हैं। कोरोना को भी लोग भूल गए हैं। इसलिए मास्क और सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा।बाजारों में जहां एक ओर कपड़ा मार्केट में खरीददारी के लिए निकले हैं। वहीं दूसरी ओर मोहता मार्केट, रोड़ी बाजार, बोम्बे वाली गली में महिलाएं भी शॉपिंग के लिए आ रही हैं।

इसके अलावा शहर के सदर बाजार स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदने के लिए आ रहे हैं। बाजार सज चुके हैं। उम्मीद है कि इस बार धनतेरस पर 80 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होगा। इस आंकड़े को देखते व्यापारियों के चेहरे खुश नजर आ रहे हैं।

ट्रैफिक कंट्रोल होने से बाजार में नहीं जाम

त्योहारी सीजन पर बाजार में भीड़ बढ़ने से जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में एसपी भूपेन्द्र सिंह के आदेश पर पहली बार जबरदस्त ट्रैफिक मैनेजमेंट दिख रहा है। इस बार पुलिस ने एडवांस प्लानिंग तैयार की है, ताकि बाजार में जाम की स्थिति का सामना न करना पड़े। इतना ही नहीं किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए भी पुलिस को विशेष निर्देश दिए हैं, ताकि नजर रखी जा सके। सभी बाजारों में और मुख्य चौहारों पर चार-चार पुलिस कर्मी और होमगार्ड के जवान तैनात हैं। भारी वाहनों का बाजार में प्रवेश पूरी तरह बंद है। केवल दो पहिया वाहनों को ही एंट्री दी जा रही है। ट्रेफिक नियमों का पालन न करने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। ट्रेफिक थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने सुबह 8 बजे पहला राउंड बाजार में लगाया और शाम 7 बजे तक भी बाजारों में डटे रहे। इसके अलावा बाइक राइडर्स भी नियमित गश्त पर रहे।

एसडीएम ने बाजारों का औचक निरीक्षण, मिठाइयों के लिए सैंपल

दीवाली पर बाजार में मिलावटी मिठाइयों पर रोक लगाने के लिए एसडीएम जयवीर यादव ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाजारों की व्यवस्था भी देखी। एसडीएम ने दौरा करके मिठाई विक्रेताओं की मिठाइयों के सैंपल लिए। एसडीएम ने बरनाला रोड से शुरूआत करते हुए हिसार रोड स्थित एक मिष्ठान भंडार का निरीक्षण किया और सैंपल लिया। इसके बाद बाजारों में स्थापित मिष्ठान भंडार व अन्य खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के यहां जाकर जांच की। एसडीएम ने चेतावनी दी कि यदि कोई भी मिलावटी मिठाई या अन्य खाद्य पदार्थ बेचते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

खरीदारी के शाम साढे 6 बजे तक शुभ मुर्हूत

पंडित अवधेश दीक्षित और पंडित मंशा राम त्रिपाठी बताते हैं कि वैसे तो गुरुवार रात साढ़े 9 बजे से धनतेरस शुरू हो जाएगी। लेकिन शुक्रवार को ही धनवंतरी की पूजा करना शुभ रहेगा। खरीददारी के लिए धनतेरस का पूरा दिन उचित रहता है। लेकिन शुभ मुहूर्त खरीददारी के लिए शाम साढ़े 6 बजे तक सबसे श्रेष्ठ रहेगा।

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