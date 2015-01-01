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फ्रॉड:जमीन खरीद-बेच के नाम पर 16 लाख रुपये की ठगी, 5 के खिलाफ केस दर्ज

सिरसा3 घंटे पहले
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गांव झिड़ी निवासी एक व्यक्ति के साथ जमीन खरीद बेच के नाम पर 16 लाख रुपये की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर पीडि़त ने कोर्ट की शरण ली। इस्तगासे के आधार पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उनमें सतनाम सिंह निवासी गांव झिड़ी व हाल निवासी गांव कोनी नजदीक गांव सादक जिला मुक्तसर पंजाब, रमेश रानी, भजन देवी, ममता रानी निवासी गांव झिड़ी व रमेश कुमार निवासी गांव नेजाडेला खुर्द शामिल हैं।

पुलिस को दी शिकायत में गांव झिड़ी निवासी बिशनदास ने बताया कि सतनाम सिंह के साथ जमीन का सौदा किया था। पेमेंट चेक भी दे दिए थे। जो बाद में निकलवा भी लिए गए और रजिस्ट्री की तारीख दोनों पक्षों की सहमति से 10 जून 2019 तय की गई। इकरारनामे के बारे में गांव झिड़ी के सभी लोगों को पता था।

इकरारनामा की शर्तों के अनुसार 10 जून 2019 को वह रजिस्ट्री करवाने के लिए कार्यालय सब रजिस्ट्रार कालांवाली में पहुंच गया, लेकिन पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी सतनाम सिंह नहीं आया। 10 सतनाम सिंह ने उनके साथ अमानत में ख्यानत की है। जांच अधिकारी एएसआई विशाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। जल्द आरोपियों को काबू कर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

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