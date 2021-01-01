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कृषि कानूनों का विरोध:हर दिन 15 से 20 ट्रैक्टरों में दिल्ली जा रहे किसान

सिरसा7 घंटे पहले
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सिरसा। भावदीन टोल प्लाजा के पास धरनारत आंदोलनकारी किसान। - Dainik Bhaskar
सिरसा। भावदीन टोल प्लाजा के पास धरनारत आंदोलनकारी किसान।
  • दोनों टोल प्लाजा को आंदोलनरत किसानों ने 40 दिनों से पर्ची मुक्त किया हुआ

जिला के दोनों टोल प्लाजा को आंदोलनरत किसानों ने 40 दिनों से पर्ची मुक्त किया हुआ है। भावदीन व खुइयां मलकाना टोल पर किसान धरनारत हैं और आसपास गांव के लोगों ने लंगर भंडारे का आयोजन किया हुआ है।

इसके अलावा गांव- गांव में मीटिंगों का दौर लगातार जारी है। जिसके बाद रोजाना करीब 15 से 20 ट्रेक्टर- ट्रॉलियों में सवार होकर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। दोनों टोल पर भारी पुलिस बल तैनात है। उधर हरियाणा किसान सभा की डॉ सुखदेव सिंह जम्मू की अध्यक्षता में बैठ हुई। जिसमें सभा पदाधिकारियों ने दिल्ली में किसानों पर की गई पुलिस बर्बरता के विरुद्ध रोष जाहिर करते हुए सरकार को तानाशाही बताया।

वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं पर देशद्रोह व यूएपीए के तहत दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग की। वरिष्ठ किसान नेता कामरेड स्वर्ण सिंह विर्क ने कहा कि लाल किले पर उपद्रवियों की ओर से धार्मिक झंडा फहरा कर किसान संगठनों को बदनाम करने की साजिश थी, जिसको अब जनता समझ चुकी है।

हरियाणा किसान सभा ने दीप सिद्धू को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की व उस पर सरकार से मिलीभगत कर किसान आंदोलन को तोडऩे का आरोप भी लगाया गया। किसान नेताओं ने कहा कि किसान मोर्चा सरकार की नीयत का पर्दाफाश करेंगे। हरियाणा किसान सभा के नेता रोशन सुचान ने कहा कि जब तक कृषि कानून रद नही होते व संसद में एमएसपी कानून नही बनता तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा।

किसानों को सिरसा से दिल्ली भेजा जाएगा। गांव- गांव में महापंचायत की जाएगी। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर के नेतृत्व में जल्द ही एक कैंप लगाया जाएगा जिसमें किसानों के रात्रि विश्राम व लंगर का भी प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार लोकतंत्र का गला घोटकर इंटरनेट को बंद कर रही है। सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज किया जाएगा। इस मौके पर हरदेव जोश, प्रीतपाल सिद्धू, विक्रम झोरडऩाली, डॉ. भजन बाजेकां, गुरतेज बराड़, रघुबीर नकौड़ा, तिलक राज, बलबीर फौजी, हरदेव संधु, डॉ. शेरचंद, अनिल कंबोज, ज्ञानचंद किसान नेता मौजूद थे।

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