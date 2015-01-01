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कोरोना की दूसरी लहर शुरू:दो दिन में चार लोगों की मौत, रेंडम सैंपलिंग बढ़ाने के अादेश, स्लम एरिया में भी जाकर सर्वे करेंगी एएनएम

सिरसा13 घंटे पहले
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कोरोना की दूसरी लहर में खतरा हाई लेवल पर पहुंचने लगा है। संक्रमिताें की संख्या कम है लेकिन मौत का आंकड़ा 97 तक जा पहुंचा है। स्कूलाें में केस बढ़ने के बाद अब सभी स्कूलों को भी 30 नवंबर तक के लिए बंद रखने के आदेश जारी हो गए हैं। सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की मीटिंग लेकर जहां एक ओर स्लम एरिया में सर्वे बढ़ाने के आदेश दिए हैं वहीं दूसरी ओर स्कूलों में भी रेंडमली जांच के निर्देश दिए हैं। सिविल सर्जन ने बड़ागुढ़ा और रोड़ी स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण भी किया।

शुक्रवार को कोरोना संक्रमण से दो की मौत हो गई। शहर के चत्तरगढपट्‌टी निवासी 47 वर्षीय व्यक्ति को कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अस्पताल में दाखिल करवाया गया। हालात बिगड़ने पर यहां से रेफर कर दिया गया और अग्रोहा मेडिकल ले जाया गया। अग्रोहा मेडिकल में उपचार के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। इसी प्रकार जिला के गांव शहीदांवाली निवासी 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला की भी मौत हो गई है।

महिला को भी संक्रमण होने पर सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। शुक्रवार को जिला भर से 56 नये संक्रमण के केस सामने आए हैं। इनमें सिरसा सिटी से 31 केस हैं जबकि अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से। इनमें डबवाली से 4 केस, ऐलनाबाद से 2 केस, कालांवाली से भी 4 केस, ओढ़ां से 10 केस, माधोसिंघाना से भी 2 केस, नाथूसरी चौपटा, चौटाला और बड़ागुढ़ा से 1-1 केस मिला है। अब जिला में कोरोना से मरने वालों की संख्या 97 तक जा पहुंची है।

स्कूलों में कोरोना केस सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने संज्ञान ले लिया है। सरकार के आदेश पर सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलाें में छुटि्टयां कर दी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि 30 नवंबर तक सभी स्कूलों काे बंद रखा जाए। इस दौरान स्कूलों के कैंपस को संक्रमण मुक्त करने के लिए सेनिटाइज किया जाए।

सिविल सर्जन डॉ. कृष्ण कुमार ने सिरसा अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने सभी एएनएम को निर्देश दिए कि वे सिटी और आसपास के स्लम एरिया में जाकर सर्वे करें। इतना ही नहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जाने वाले महिला-पुरुष नसबंदी अभियान को लेकर भी सख्त निर्देश दिए और केस लाने के लिए कहा। इसके अलावा कोविड-19 जांच बढ़ाने के लिए भी सिविल सर्जन ने आदेश दिए। सिविल सर्जन ने जिला के बड़ागुढ़ा और रोड़ी स्थित स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण भी किया। सिविल सर्जन ने निरीक्षण के दौरान निर्देश जारी किए कि स्कूलाें में बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए जांच में तेजी लाई जाए।

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