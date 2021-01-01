पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धोखाधड़ी:दोस्त ने बैंक खाते से निकाल लिए 1 लाख 49 हजार रुपये

सिरसा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पीड़ित ने धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया

मजदूरी करने वाले एक व्यक्ति को उसके दोस्त ने ही एटीएम के पिन कोड बदलने के नाम पर 1 लाख 49 हजार 400 रुपये का चूना लगा दिया है। जब मजदूर व्यक्ति ने खुद के मोबाइल पर पैसे निकलने के मैसेज देखे तो उसे शक हुआ।

बैलेंस चैक करने पर उसके खाते में से रुपये निकाले हुए थे। पीड़ित व्यक्ति ने सिविल लाइन थाना पुलिस को शिकायत देकर दोस्त के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। गांव कुकड़ांवाली निवासी बलविंद्र सिंह ने बताया कि पंजाब नैशनल बैंक की शाखा में उसका खाता है।

उसने बताया कि 30 दिसंबर को उसे पैसे की जरूरत थी। जिसपर उसने दोस्त गुरसेवक सिंह निवासी शाह सतनाम पुरा को फोन कर समस्या बारे बताया, जिसपर गुरसेवक अपने पास बुलाया। वह गया तो उसने एटीएम लेकर उसके पिन कोड चेंज किए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser