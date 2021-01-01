पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कौशल विकास:6 स्कूलों में लगेंगे फन कैंप, 300 छात्राएं लेंगी भाग, बजट जारी

सिरसा7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
सिरसा। राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दृश्य। - Dainik Bhaskar
सिरसा। राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दृश्य।
  • कैंप में छात्राओं को स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, होर्टिकल्चर, आर्ट एंड क्राॅफ्ट, होम साइंस, मातृभाषा की दी जाएगी जानकारी

सरकारी स्कूलों में परीक्षाओं के खत्म होते ही 6वीं से 12वीं छात्राओं के लिए जीवन कौशल विकास के लिए फन कैंप लगाए जाएंगे। ये कैंप 6 स्कूलों में 15 फरवरी से 26 फरवरी तक लगेंगे। जहां छात्राओं को अलग-अलग दिन एक-एक घंटे 4 पीरियड लगाए जाएंगे। जिसमें एक बैच में 50 छात्राएं होंगी।

हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्कूलों में छात्राओं के लिए 90 हजार का बजट भी जारी किया है। प्रत्येक स्कूल को 15 हजार रुपये बजट दिया गया है। फन कैंप में छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी, एग्रीकल्चर, होर्टिकल्चर, पोस्ट ऑफिस, आर्ट एंड क्राॅफ्ट, होम साइंस, फर्स्ट ऐड, मातृभाषा पर अलग-अलग विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, प्रोफेसर, चिकित्सक, पोस्ट मास्टर जानकारियां देंगे।

वहीं बड़ागुढ़ा, ऐलनाबाद, ओढां, रानियां, सिरसा खंड में फन कैंप लगाए जाएंगे। जिसमें 300 छात्राओं को बैच बनाकर 10 से एक बजे तक जानकारी देंगे। सरकारी स्कूलों में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्कूली छात्राओं के लिए फन कैंप का आयोजन किया जाएगा। फन कैंप में छात्राओं को ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारी जानकारी देंगे। वहीं एनएचएम छात्राओं को हेल्थ संबंधी टिप्स देंगी।

इसके अलावा आर्ट एंड क्रॉफ्ट के माध्यम से ग्रीटिंग कार्ड, पेटिंग, कार्ड मेकिंग, गिफ्ट पैकिंग, दीया डेकोरेशन, क्ले मॉडलिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद स्कूलों में ही प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में छात्राओं द्वारा बनाई गए मॉडलों को प्रदर्शित किया जाएगा। छात्राओं को टिप्स व प्रदर्शनी की फोटो भी समग्र शिक्षा को भेजनी होगी।

इन स्कूलों में होंगे फन कार्यक्रम

खंड स्कूल तिथि

बड़ागुढ़ा जीजीएमएस बप्पां 15 से 19 फरवरी ऐलनाबाद जीजीएसएसएस मिट्ठी सुरेरां 22 से 26 फरवरी ओढां केजीबीवी चट्‌ठा 15 से 19 फरवरी रानियां जीजीएसएसएस रानियां 15 से 19 फरवरी सिरसा जीजीएसएस सिरसा व जीजीएसएसएस कोटली 22 से 26 फरवरी

एक-एक घंटे के लगेंगे 4 बेच : छात्राओं के लिए एक-एक घंटे के 4 बैच लगाए जाएंगे। सप्ताह में 6 बैच लगाए जाएंगे, जिसमें 50-50 छात्राएं शामिल होंगी। पहले दिन एक घंटे दौरान स्वास्थ्य विभाग से एनएचएम डिपार्टमेंट से छात्राओं को स्वच्छता व स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। जबकि दूसरे घंटे के अंतराल में एग्रीकल्चर विभाग से अधिकारी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताएंगे।

तीसरे घंटे में आर्ट एंड क्रॉफ्ट में ऑयल पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग के बारे में फाइन एंड आर्ट टीचरों द्वारा करवाई जाएगी। जबकि चौथे घंटे में मातृभाषा पर क्वालिफाइड टीचर ट्रेनिंग देंगे। वहीं स्वास्थ्य, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, पोस्टर मास्टर, फर्स्ट ऐड, जैम, जैली, आचार, सलाद बनाने व सजाने की भी ट्रेनिंग एक्सपर्ट द्वारा दी जाएगी।

प्रत्येक स्कूल को 15 हजार रुपये मिलेंगे

परीक्षा के खत्म होने के बाद छात्राओं के लिए फन कैंप लगाए जाएंगे। खंड के 6 स्कूलों में ये कैंप लगेंगे। प्रत्येक स्कूल को 15 हजार रुपये का बजट दिया गया है। छात्राओं को कैंप में अलग-अलग डिपार्टमेंट से अधिकारी विभिन्न जानकारियां देंगे।-पवन सुथार, जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा सिरसा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser