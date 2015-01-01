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जागरूकता कैंप:लक्षण दिखते ही जल्द करवाएं कैंसर की जांच: सिविल सर्जन

सिरसाएक घंटा पहले
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राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंसर जांच व जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। नागरिक अस्पताल में आयोजित एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉ. कृष्ण कुमार ने किया। सिविल सर्जन ने कहा कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है।

कैंसर शरीर के किसी भाग में कोशिका की असामान्य वृद्धि को कहा जाता है तथा भारत में पुरुषों को अधिकतर मुंह का कैंसर है जो कि मुख्यतः तम्बाकू व बीडी/सिगरेट आदि के सेवन से होता है जबकि महिलाओं को अधिकतर स्तन कैंसर तथा बच्चेदानी के मुहं का कैंसर है। कैंसर के आम लक्षण बिना किसी कारण वज़न कम होना व कमजोरी आना, भूख कम लगना तथा खाना निगलने में कठिनाई होना, मुहं के जख्मों का न भरना, स्तन व गर्दन में दर्द रहित गांठ बन जाना, योनि से अधिक रक्तस्त्राव होना (मासिक धर्म के अतिरिक्त या बंद होने के बाद), पखाने एंव पेशाब की आदतों में परिवर्तन होना आदि है।इनमें से कोई भी लक्षण पाए जाने पर कैंसर की जांच जितनी जल्दी हो सके करवानी चाहिए।

जिससे प्रारंभिक अवस्था में ही कैंसर पर नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से सभी कैंसर रोगियों को मुफ्त बस पास की सुविधा प्रदान की जा रही है। कैंसर रोगी इसके लिए किसी भी कार्य दिवस पर जिला एनसीडी सैल में आकर संपर्क कर सकते हैं।

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