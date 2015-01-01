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सुसाइड:जहरीले पदार्थ के निगलने से कालुआना के युवक की मौत

सिरसाएक घंटा पहले
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मानसिक परेशानी के चलते बीती 30 अक्टूबर को जहरीला पदार्थ निगलने वाले गांव कालुआना निवासी युवक की शुक्रवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी अनुसार गांव कालुआना निवासी 23 वर्षीय रवि कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान था। इसी परेशानी के चलते उसने बीती 30 अक्टूबर को किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था।

तभी से वह निजी अस्पताल में उपचाराधीन था। शुक्रवार को उपचार के दौरान रवि की मौत हो गई। घटना बारे पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर आकर स्थिति का जायजा लिया और परिजनों से पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में पहुंचाया।

1900 नशीले कैप्सूलों सहित दो युवक काबू

एंटी नारकोटिक्स सैल सिरसा पुलिस टीम ने पंजुआना क्षेत्र से दो युवकों को 1900 नशीले प्रतिबंधित कैप्सूलों के साथ काबू किया है। एंटी नारकोटिक्स सेल सिरसा प्रभारी दाताराम ने बताया कि आरोपियों की पहचान ख्वाइश व दिवेश निवासी जोधपुरिया के रुप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना बड़ागुढ़ा में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

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