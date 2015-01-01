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भवन निर्माण के मजदूरों की मीटिंग:मनरेगा में 200 दिन काम व 600 रुपये मजदूरी को लेकर मजदूरों ने सौंपा ज्ञापन

सिरसा3 घंटे पहले
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भवन निर्माण श्रमिक संघ हिसार मंडल हरियाणा संबंधित इंटक की जिला इकाई सिरसा की ओर से भवन निर्माण के मजदूरों की एक आवश्यक बैठक शहीद करतार सिंह सराभा भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेशाध्यक्ष विक्रम ढिंगसरा ने की। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महासचिव ने विनोद कुमार ने किया। बैठक में भवन निर्माण के श्रमिकों की मांगों बारे विस्तृत चर्चा की गई।

इस मौके पर एआईटीयूसी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तिलकराज विनायक, जिला प्रधान मानसिंह गोदारा, जिला कार्यकारिणी सदस्य व जिला महासचिव नरसी, ओमप्रकाश, प्रचार सचिव भीम सिंह, दयाराम, नौरंग, सुरेश, राजकुमार जोधकां, मोहम्मदीन जमाल, फिरोजखान जमाल मौजूद थे। इसके बाद जिला डीसी को मुख्यमंत्री के नाम 16 सूत्रीय मांग-पत्र सौंपा गया। मांग-पत्र के अनुसार सभी जिलों में बोर्ड के कार्यालय खोले जाएं, जिला व ब्लॉक स्तर पर अधिकारी नियुक्त किए जाएं, पक्के कर्मचारी भर्ती किए जाएं, कोरोना महामारी के चलते राहत देने के लिए इनकम टैक्स न भर पाने वाले परिवारों को अगले आठ महीने तक 7500 रुपये मासिक दिए जाएं, मनरेगा में न्यूनतम 200 दिन काम व 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाए।

बोर्ड की ओर से सभी पंजीकृत मजदूरों के इलाज का इंतजाम किया जाए, बोर्ड द्वारा यूनियन का अधिकार वापिस करने का फैसला वापिस लिया जाए, भवन निर्माण मजदूर कल्याण कानून में मजदूरों के कार्य तसदीक हेतु पंजीकरण यूनियन को अधिकार दिया गया है, लेकिन राज्य मंत्री मंडल द्वारा यह अधिकार समाप्त कर दिया गया है जो कि गैर-लोकतांत्रिक है व ट्रेड यूनियन का हनन है। अत: इस फैसले को वापिस लिया जाए। मजदूर 90 दिन से प्रमाण-पत्र तसदीक के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

सामाजिक सुरक्षा कोड को बीओसीडब्ल्यू एक्ट में मर्ज न किया जाए। वर्ष 2018 में ऑनलाइन सुविधा के चलते मजदूर पंजीकरण व लाभों सहित बोर्ड के सभी तरह के कार्यों को ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी किया जाए, क्योंकि इसके चलते मजदूरों का बहुत-सा समय खराब हो रहा है और उन्हें आर्थिक हानि भी हो रही है। बोर्ड द्वारा पंजीकृत मजदूरों की कन्याओं के शादी के समय पर कन्यादान राशि नहीं दी जाती।

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