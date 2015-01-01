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एजुकेशन अपडेट:नेशनल कॉलेज में बीए इवनिंग की 191 सीटों पर 51 विद्यार्थियों की मेरिट सूची जारी

सिरसा3 घंटे पहले
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राजकीय कॉलेजों में स्नातक कक्षाओं के लिए गुरुवार को अंतिम फिजिकल काउंसलिंग हुई। नेशनल कॉलेज में बीए इवनिंग की 191 सीटों पर 51 विद्यार्थियों की मेरिट सूची जारी हुई है। जबकि 141 सीटें अभी भी खाली रह गई हैं। बीकॉम की 7 सीटों पर 5 विद्यार्थियों की मेरिट सूची कॉलेजों के पोर्टल पर अपलोड की गई। जिसमें एससी वर्ग की 2 सीटें अभी भी खाली पड़ी हैं।

बीएससी मेडिकल की 4 सीटों पर 4 विद्यार्थियों, बीएससी नॉन मेडिकल की 32 सीटों पर 6 विद्यार्थियों की मेरिट सूची जारी हुई है। 3 सीटें जनरल व 23 सीटें एससी वर्ग की खाली रही हैं। बीए प्रथम वर्ष की कुल 19 सीटें खाली थीं। जिन पर 59 विद्यार्थियों ने फिजिकल काउंसलिंग में भाग लिया गया था। जिनमें जनरल की 12 सीटों में से 12 विद्यार्थियों की मेरिट सूची जारी हुई, लेकिन एससी वर्ग की 7 सीटें अभी भी खाली हैं।

राजकीय महिला काॅलेज की बीए की 2 सीटों पर 18 छात्राओं ने फिजिकल काउंसलिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और बीकॉम की 18 सीटों पर 5 छात्राओं की मेरिट सूची जारी ‌हुई। गुरुवार को फिजिकल काउंसलिंग के दौरान एससी वर्ग विद्यार्थियों के लिए आरक्षित सीटें खाली रहीं। वहीं नेशनल कॉलेज में बीए कक्षा की एक सीट पर पांच से अधिक आवेदनकर्ता थे।

दाखिला प्रक्रिया समाप्त

‌उच्चतर शिक्षा विभाग के ‌आदेशों अनुसार दाखिला प्रक्रिया गुरुवार को समाप्त हो चुकी है। कॉलेज में एससी वर्ग की सीटें अभी ‌भी खाली पड़ी हैं। साथ ही विद्यार्थियों को 7 नवंबर से पहले पहले अपने मूल दस्तावेजों की एक-एक फोटो कॉपी करवाकर कॉलेज में जमा करवानी होगी।- विवेक गोयल, एडमिशन इंचार्ज, नेशनल कॉलेज।

बीए की 2 सीटों की मेरिट जारी

फिजिकल काउंसलिंग के दौरान बीकॉम की 13 सीटें खाली रही हैं। 7 सीटें एससी वर्ग की खाली हैं। बीए की 2 सीटों पर मेरिट सूची जारी कर दी गई है। विद्यार्थी फीस भरकर दाखिला सुनिश्चित करेंगे।'' - प्रो. ‌शिवानी, एडमिशन इंचार्ज, राजकीय महिला कॉलेज।

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