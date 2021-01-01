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तैयारी:शहर के सभी वार्डों में लगेंगी नई स्ट्रीट लाइटें, विभाग ने दी मंजूरी

सिरसा2 घंटे पहले
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  • प्रत्येक वार्ड में लगेंगी 50 स्ट्रीट लाइटें

नगर परिषद की ओर से शहर के सभी वार्डों में नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इसके लिए स्थानीय निकाय विभाग ने प्रत्येक वार्ड में 50 नई स्ट्रीट लाइटों के लिए मंजूरी दे दी है। अब नगर परिषद इन स्ट्रीट लाइटों की संख्या बढ़ाने के लिए एक बार फिर डायरेक्टर को पत्र भेजा है। नई स्ट्रीट लाइट लगने से रात के समय पसरा अंधेरा दूर हो पाएगा।

नगर परिषद की ओर से करीब दो साल पहले 800 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थीं। लेकिन इसके बाद बिजली निगम की ओर से कई नए पोल वार्डों में लगाए गए। ऐसे में इन पोल पर अभी तक स्ट्रीट लाइट का प्वाइंट तैयार नहीं हो पाया है।

नगर परिषद के पास प्रतिदिन 10 से लेकर 50 शिकायतें संबंधी दर्ज होती हैं। ऐसे में नगर परिषद के अधिकारियों ने प्रस्ताव बनाकर स्थानीय निकाय विभाग को भेजा। विभाग ने प्रत्येक वार्ड में 50 नई स्ट्रीट लाइटों के लगाने की मंजूरी दे दी है। अब नगर परिषद की ओर से इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा।

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