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विभाग का फैसला:अब पुलिस, नप सहित पंचायती राज के कर्मचारियों का होगा टीकाकरण, 3 हजार कर्मियों का होगा रजिस्ट्रेशन

सिरसा2 घंटे पहले
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  • केवल उन्हीं का होगा रजिस्ट्रेशन जो वैक्सीन लगवाने के इच्छुक, पुलिस कर्मियों का डाटा अपलोड हुआ कंपलीट

कोरोना से मुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू किए गए वैक्सीनेशन का पहला चरण अब कंपलीट हो चुका है। पहले चरण में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कार्यरत 7000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर का रजिस्ट्रेशन किया गया। इनमें से डुप्लीकेसी, बीमार और रिटायर हो चुके कर्मचारियों को छोड़कर 5 हजार से ज्यादा का सफलतापूर्वक टीकाकरण पूरा कर दिया गया है।

पहले चरण में 946 हेल्थ वर्कर ने वैक्सीन लेने से इंकार करते हुए उसे रिफ्यूज कर दिया। टीकाकरण के अब दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दूसरे चरण में फ्रंट वैरियर्स यानी पुलिस, नगर परिषद के कर्मचारी और पंचायती राज के कर्मचारियों का टीकाकरण होगा।

टीकाकरण के पहले चरण के दौरान जिला भर के 7 हजार 51 हेल्थ वर्कर का रजिस्ट्रेशन किया गया। इनमें विभाग के नियमित कर्मचारियों सहित अनुबंधित कर्मचारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों, स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सदस्य शामिल हैं। इनमें से पता चला कि 776 एंट्री डुप्लीकेट मिली। 255 का टीकाकरण विभिन्न कारण (बीमारी, प्रेग्नेंसी या अन्य कारण) से नहीं हो पाया।

156 कर्मचारी विभाग को छोड़कर जा चुके हैं। जबकि 946 हेल्थ वर्कर ने टीकाकरण करवाने से स्पष्ट इंकार कर दिया है। इनमें करीब 400 आईसीडीएस विभाग के वर्कर यानी आंगनबाड़ी वर्कर भी शामिल हैं। {दूसरा चरण शुरू: अब फ्रंट वैरियर्स का होगा टीकाकरण, कर्मचारियों का डाटा अपलोडिंग शुरू: कोरोना वैक्सीनेशन का अब दूसरा चरण शुरू होगा।

इसमें फ्रंट वैरियर्स यानी पुलिस कर्मचारी, पंचायत राज विभाग के कर्मचारी और नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ-साथ रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो चुका है। पुलिस विभाग के सभी 2145 कर्मचारियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। इसके अलावा नगर परिषद के 459 कर्मचारियों का डाटा अपलोड करने का काम जारी है।

सिरसा नगर परिषद में 234 कर्मचारी हैं, डबवाली में 66, कालांवाली में 39 अाैर ऐलनाबाद में 58 नगर परिषद के कर्मचारी हैं जिनका डाटा अपलोड किया जाएगा। इनमें से 123 का डाटा अपलोड कंपलीट हो चुका है। रेवेन्यू विभाग के भी 310 कर्मचारियों का डाटा अपलोड किया जाएगा, जिसमें से 145 का रिकार्ड अपलोड हो चुका है।

बुधवार को दो बूथ पर चलाया अभियान

जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. बालेश बंसल ने बताया कि बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2 बूथ पर टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान सिरसा और ऐलनाबाद में अभियान चलाया। सिरसा में 7 हेल्थ वर्कर का टीकाकरण हुआ जबकि ऐलनाबाद में 9 कर्मचारियों का। अब शेष बचे हेल्थ वर्कर का टीकाकरण पूरा करने का प्रयास गुरुवार को किया जाएगा।

2 नए केस मिले, एक को मिली इलाज के बाद छुट्‌टी

बुधवार को जिला में कोरोना के दो नये केस सामने आए हैं। इनमें एक सिरसा सिटी से जबकि दूसरा बढ़ागुढ़ा से मिला है। बुधवार को इलाज के बाद एक कोरोना संक्रमित ठीक हो गया। अब जिला में एक्टिव केस की संख्या 14 हो गई है।

सिरसा कोरोना बुलेटिन

  • कुल केस 8053
  • एक्टिव केस 14
  • अस्पताल में उपचाराधीन 05
  • होम आइसोलेशन 07
  • इलाज के बाद ठीक हुए 7923
  • कुल मौत 116
  • कुल सैंपल 215003

दूसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दीं : सिविल सर्जन

टीकाकरण अभियान के अब दूसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिन विभाग के कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाना है, उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। 7 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद विभाग की ओर से जैसे आदेश आएंगे, उनके अनुसार काम करेंगे।'' - डॉ. कृष्ण कुमार, सिविल सर्जन, सिरसा।

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