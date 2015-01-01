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कृषि:धान 1401 और पीबी 1 के भाव में गिरावट, किसान परेशान, 250 रुपए प्रति क्विंटल तक कम हुए दाम

सिरसा2 घंटे पहले
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मंडियों में अब फिर से धान के भाव गिरने शुरू हो चुके हैं। जिसके कारण किसानों को इसका आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों को उचित भाव न मिलने के कारण किसान भी अब कम ही धान को मंडी में लेकर पहुंच रहे हैं और धान का भाव बढ़ने का इंतजार कर है। जिले की अनाज मंडियों में अब 1401 व पीबी-1 धान की किस्म अधिक पहुंच रही है।

ऐसे में अब धान की इस किस्म का भाव 200 से 250 रुपये प्रति क्विंटल के अनुसार कम हो गया है। मंडी में अब 1401 धान का भाव 3200 और पीबी-1 किस्म का भाव 3050 रुपये प्रति क्विंटल है। जबकि बीते सप्ताह 1401 धान किस्म का भाव 3400 और पीबी-1 का भाव 3250 था। ऐसे में अब धान के भाव हर रोज गिरते हुए नजर आ रहे हैं।

धान के भाव गिरने के कारण किसानों में भी भय का माहौल बना हुआ है। कई किसानों का धान अच्छा होने के कारण उन्हें उचित दाम मिल रहा है लेकिन कई किसानों को उचित दाम न मिलने के कारण किसान धान को घर पर ही रखे हुए है और भाव बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कई किसान मंडी में धान लेकर पहुंचते हैं, लेकिन धान का उचित भाव न मिलने के कारण किसानों को मंडी में ही रात गुजारनी पड़ रही है।

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