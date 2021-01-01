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धोखाधड़ी का मामला:पंजाब पुलिस गिरफ्तारी को मार रही छापे, पूर्व प्रधान ने लगाई अग्रिम जमानत याचिका

सिरसा2 घंटे पहले
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पंजाब के अबोहर में जमीन की धोखाधड़ी मामले में फंसे शहर के दो समाजसेवी और अग्रवाल सभा के पूर्व प्रधान मनोज गोल्याण और सिरसा क्लब के उप्रपधान सुरेश शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस लगातार सिरसा में दबिश दे रही है। इस मामले में दोनों आरोपी फरार चल रहे हैं। अब गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है।

हाईकोर्ट इसमें 8 फरवरी को सुनवाई करेगी। दोनों के खिलाफ अबोहर पुलिस 9 जुलाई 2020 को 2.40 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में धारा 420, 465, 467, 468, 471, 384, 120बी के तहत मामला दर्ज किया था। यहां बता दें कि अबोहर पुलिस ने आशा रानी पत्नी सतपाल की शिकायत पर 9 जुलाई 2020 में धोखाधड़ी व गबन के आरोप में दस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

शिकायतकर्ता आशारानी ने पुलिस में दी अपनी शिकायत में बताया कि उसके पुत्र नीरज अरोड़ा द्वारा संचालित नेचर हाइट्स इन्फ्रा. लिमिटेड के डायरेक्टर गौरव छाबड़ा के माध्यम से मैसर्ज गैलेक्सी प्रा. लिमिटेड के संचालक सुरेश कुमार व मनोज कुमार ने अपनी मलकीयत वाली 7 एकड़ कृषि भूमि का सौदा 90 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किया था।

जिसकी एवज में उन्हें 90 लाख रुपये बैंक से ट्रांसफर करके और डेढ़ करोड़ रुपये नगद दिए थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सुरेश कुमार व मनोज कुमार ने सौदा तो नेचर हाइट्स से किया और बदले में साई भी ली। लेकिन वसूली गई रकम लौटाए बगैर 2 जुलाई 2016 को उक्त जमीन जीटी डिवलेपमेंट प्रा. लि. वजीरपुर (दिल्ली) को बेच दीं।

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