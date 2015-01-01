पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सिरसा:रिकाॅर्ड नैक क्राइटेरिया हिसाब से करें सभी विभाग दुरुस्त, 2015 से 2020 तक रिकाॅर्ड भेजें डायरेक्टर

सिरसा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के कुलपति प्रो. राजबीर सिंह सोलंकी ने कहा कि व्यक्तिगत हित से संस्थान के हित सर्वोपरि होते हैं। उन्होंने विभिन्न विभागों के अध्यक्षों को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि विश्वविद्यालय के नैक के अच्छे ग्रेड के लिए रिकॉर्ड का उचित प्रबंधन होना आवश्यक है। इसलिए सभी विभाग अपने-अपने रिकार्ड को नैक क्राइटेरिया के हिसाब से दुरूस्त करें।

वर्ष 2015 से 2020 तक के रिकार्ड को डायरेक्टर आईक्यूएसी के पास भेजें, ताकि जल्द से जल्द विश्वविद्यालय की सेल्फ स्टडी रिपोर्ट नैक मुख्यालय में भेजी जा सके। कुलपति आज नैक कमेटी के कन्वीनर तथा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों एवं प्रभारियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विभिन्न कमेटियों के कन्वीनरों ने बताया कि किस प्रकार बेहतरीन ढंग से उनकी कमेटियां ड्राफ्टिंग का कार्य करके सैल्फ स्टडी रिपोर्ट तैयार करने में मदद कर रहे हैं। आईक्यूएसी के डायरेक्टर प्रो. सुरेश गहलावत ने कुलपति का स्वागत किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें