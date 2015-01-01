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सिरसा:ऑनलाइन ठगी के मामले में सिम सप्लायर गिरफ्तार

सिरसा14 घंटे पहले
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ऑनलाइन ठगी मामले में सीआईए पुलिस आरोपियों की लगातार गिरफ्तारी कर रही है। शुक्रवार को सीआईए की टीम ने डिंगमंडी एरिया में सिम सप्लाई करने वाले एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा आईडी बनाकर ऑनलाइन ठगी के गुर देने वाले एक और युवक को भी गिरफ्तार किया है। इस प्रकार अब तक इस मामले में 13 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

सीआईए थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि टीम ने जलालाबाद निवासी राजकुमार को गिरफ्तार किया है। जो मुख्य रूप से सिम सप्लायर है। वहीं गांव दड़बी निवासी युवक विक्रम उर्फ विक्की को भी गिरफ्तार किया है। अब इनसे पूछताछ करके सिम कैसे एक्टिवेट करते थे और आईडी किसकी प्रयोग करते थे। इस बारे में पता किया जाएगा। वहीं पहले दिन पकड़े गए चार आरोपियों का सुबह रिमांड पूरा हो जाएगा। उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।

वेरिफिकेशन करने आई टीम को ग्रामीणों ने घेरा

जिला में ऑनलाइन ठगी के मामले आने के बाद पर्सनल लोन करने वाली एप कंपनी भी सकते में आ गई है। वहीं ग्रामीण भी अपने स्तर पर अलर्ट हो गए है। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को डिंगमंडी एरिया में आया। जब इंडिया बुल्स धनी एप कंपनी की टीम गांव में पहुंची। कंपनी की तरफ से दिए गए ऑनलाइन पर्सनल लोन की वेरीफिकेशन करने के लिए कई टीमें गांव में आई थी। ग्रामीणों ने इसे ऑनलाइन ठगी मामले से जोड़ लिया और टीम के सदस्यों की गाड़ियों को रेलवे फाटक के पास घेर लिया। डिग थाना पुलिस मौके पर पहुंची। टीम के सदस्यों को थाने ले आई। इधर ऑनलाइन ठगी मामला भी जिला में चल रहा है। इसलिए कंपनी ने अपने लोन कस्टमरों की वैरिफिकेशन करना उचित समझा। कई टीमें बनाकर लोन लेने वाले कस्टमरों के एड्रेस की पहचान करने टीम आई थी।

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