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किसानों का विरोध:तीन कृषि कानूनों के विरोध में जोरदार नारेबाजी, पंजाब और राजस्थान को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे 4 घंटे तक बंद रखे

सिरसा3 घंटे पहले
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  • 5 जगह जाम किए हाईवे, अब 26 को दिल्ली कूच करेंगे किसान

केंद्र सरकार की ओर से पारित तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने जिला में गुरुवार को नेशनल हाइवे सहित पंजाब और राजस्थान को जाने वाले स्टेट हाइवे 5 जगहों पर 4 घंटे तक बंद रखे। किसान ट्रैक्टर , गाड़ियों व पैदल मार्च करते हुए आंदोलन में शामिल हुए और किसानों ने सरकार के प्रति रोष जाहिर किया।

किसानों ने पंजाब-हरियाणा को जोडऩे वाले गांव मुसाहिबवाला, डबवाली में टोल प्लाजा के निकट, साहुवाला प्रथम, चौपटा व ऐलनाबाद में राजस्थान जाने वाला स्टेट हाइवे जाम किया। वहीं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड़ पर रहा। निर्धारित जगहों के दोनों तरफ 27 जगह नाकेबंदी कर वाहनों के रूट डायवर्ट किए गए।

वाहन चालकों को लिंक रोड से निकाला गया। जिससे उनको 30 से 50 किमी. ज्यादा सफर करना पड़ा। लेकिन नेशनल हाइवे से गुजरने वाले बड़े वाहनों की रफ्तार थमी रही। ऐसे वाहन जाम के दौरान 4 घंटे गांव खैरेकां के पास हाइवे के किनारे लंबी लाइनों में लगे। कृषि विधेयकों के विरोध में आंदोलनरत किसानों ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर के पास गांव मुसाहिबवाला, डबवाली रोड स्थित खुइयां मलकाना नेशनल हाइवे, गांव साहुवाला के समीप स्टेट हाइवे, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के स्टेट हाइवे नाथूसरी कलां, हरियाणा राजस्थान के स्टेट हाइवे ऐलनाबाद के नजदीक बूढीमेडी चौक पर गुरुवार सुबह किसान एकत्रित हुए। जहां दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक आंदोलनरत किसानों ने रोड जाम रखा। किसान सड़कों पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उधर कानून व्यवस्था बनाएं रखने को 24 ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने निगाह बनाए रखी। 19 पुलिस अधिकारी व 650 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा गया।

पहले से थी जाम की सूचना, रूट डायवर्ट करने से वाहन चालकों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई

ट्रैफिक थाना एचएचओ बहादुर सिंह ने बताया कि किसानों की ओर से साहुवाला प्रथम और मुसाहिबवाला पंजाब हरियाणा की सीमा पर कृषि कानूनों के विरोध मे रोड़ जाम किया गया, तो रूट डायवर्ट किए गए। ताकि वाहन चालकों को दिक्कतें पेश न आएं। गांव खैरेकां से बप्पां, बड़ागुढ़ा, कालांवाली, ऐलनाबाद व श्रीगंगानगर जाने वालों को पंजुआना, खारियां गोरीवाला होते हुए चौटाला रोड बताया गया। इसी तरह बठिंडा जाने वालों को कालांवाली, सहारणी, बड़ागुढ़ा से डबवाली पहुंचाया। सरदूलगढ़ से सिरसा की ओर आने वाले वाहन चालक झंडा खुर्द से रंगा घग्घर नदी, रंगा से पनिहारी पुल होकर दोबारा सिरसा रोड पहुंचे। इसके अलावा वाहन चालक रंगा से सीधे वाया अलीकां ,नागोकी ,खैरेकां होकर सिरसा पहुंचे।

सिरसा भादरा मार्ग यातायात बंद रहा

किसान संगठनों द्वारा नाथूसरी कलां के पास सिरसा से भादरा रोड को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जाम किया। इस दौरान सिरसा भादरा मार्ग पर यातायात पूर्णतया बंद रहा। क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व कृषि मंत्री के विरोध में जमकर नारेबाजी की। उधर पुलिस प्रशासन भी पूरे दिन अलर्ट रहा। गिगोरानी बस स्टैंड से वाहनों को डायवर्ट किया गया, उधर दूसरी तरफ हंजीरा गांव से वाहनों को डायवर्ट किया गया। नाथूसरी चौपटा के चौधरी देवीलाल चौक से ही वाहनों को दूसरे मार्ग से भेजा गया। नाथूसरी कलां के आरोही मॉडल स्कूल में पुलिस विभाग के अधिकारियों ने डेरा डाले रखा।

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