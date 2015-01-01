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मंथन:एसपी ने डीएसपी व थाना प्रभारियों की ली बैठक, कहा- अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को करें जागरूक

सिरसा43 मिनट पहले
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अपराध और अपराधियों से सख्ती से निपटे व गैर कानूनी धंधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और तेजी लाए । लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करें तथा विभिन्न मामलों मे वांछित भगोड़ों की धर पकड़ तेज करें । उक्त निर्देश जिला पुलिस भूपेंद्र सिंह ने शुक्रवार सुबह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला के सभी डीएसपी व थाना प्रभारियों को दिए । इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए की ठगी व धोखाधड़ी के मामलों को शीघ्र निपटाए ताकि पीड़ित व्यक्ति को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सकें ।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरुक भी करें ताकि लोग ठगी का शिकार न हो । इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने ये भी कहा की जिला भर में विभिन्न मामलों में वांछित भगोड़ों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है । इसलिए महत्वपूर्ण सुराग जुटाकर विभिन्न मामलों में वांछित भगोड़ों की धर पकड़ तेज करें । अदालतों में चल रहे मामलों की बेहतर ढंग से पैरवी करें ताकि अपराध करने वाला व्यक्ति साक्ष्यों के अभाव में किसी भी सूरत में बच ना पाएं।

सभी मुंशियाें व कंप्यूटर ऑपरेटरों को दिए रिकाॅर्ड अपडेट के आदेश

वहीं एक अन्य बैठक में पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने जिला के सभीमुशियों व कंप्यूटर आप्रेटरों को निर्देश दिए की सभी थानों का रिकार्ड पूरी तरह अपडेट रखें । इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पीएम विंडो, सीएम विंडो, हर समय व अन्य मामलों में आने वाली सभी शिकायतों का समाधान निर्धारित समय पर सुनिश्चित करें । बैठक के दौरान डीएसपी आर्य चौधरी,डीएसपी संजय व ऐलनाबाद के डीएसपी जगत सिंह के अलावा सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे।

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