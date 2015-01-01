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  • Temperament Check Will Be Done Twice To Protect From Kareena, Special Time Is Fixed For Infected Water, Voting Will Be Done From EVM, 1041 Members Will Vote

चुनाव:काेराेना से बचाव के लिए दाे बार हाेगा टेंपरेचर चेक, संक्रमित वाेटर के लिए स्पेशल टाइम निर्धारित, ईवीएम से होगी वोटिंग, 1041 सदस्य करेंगे वाेट

सिरसा3 घंटे पहले
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कोरोना संक्रमण के चलते लंबित पड़े जिला बार एसोसिएशन के चुनाव शुक्रवार को सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएंगे। वोटिंग का समय शाम साढ़े 4 बजे तक बिना किसी ब्रेक रखा गया है। इस बार कोरोना से बचने के लिए स्पेशल गाइड लाइन जारी की गई है। जिसमें वोट डालने के लिए नियम, सोशल डिस्टेंस और कोरोना संक्रमित एडवोकेट के लिए वोटिंग का स्पेशल टाइम शामिल है। शाम को साढे 4 बजे के पश्चात मतगणना होगी। इन चुनावों में ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। जिला बार के 1041 सदस्य मतदान में हिस्सा ले पाएंगें। बार चुनावों को कोविड-19 महामारी की वजह से टाल दिया गया था। पहले 3 अप्रैल और फिर 17 अप्रैल की तिथि तय की गई थी।

अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय मानकों के अनुसार ही मतदान होगा। इस बार चुनाव के लिए पदाधिकारियों को प्रचार के लिए डोर-टू-डोर अथवा चैंबर-टू-चैंबर प्रचार की मनाही थी। इसलिए पदाधिकारियों की ओर से सोशल मीडिया का ही सहारा लिया गया। बार चुनावों के लिए बार रूम का हॉल तय किया गया है। इस दौरान लाइब्रेरी हाल बंद रहेगा। चुनाव को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी और तीन सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी बनाए गए है।

इस बार बार सदस्यों के लिए आयोजित किए जाने वाला जलपान का कार्यक्रम भी स्थगित किया गया है। उल्लेखनीय है कि चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है तथा मतदाता सूची का प्रकाशन भी 2 मार्च 2020 को कर दिया गया था। कोविड-19 से बचाव के लिए मतदान कक्ष को बार-बार सेनिटाइज किया जाएगा और मतदान करने वाले बार सदस्यों को ग्लव्ज एसो. की ओर से मुहैया करवाए जाएंगे।

शाम 5 बजे के बाद आएगा परिणाम

वोट करने से पहले वोटर का टेंपरेचर चैक किया जाएगा। अगर उसका तापमान तय मानक से अधिक मिलता है तो उसे वोटिंग करने अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। उसे कुछ समय के लिए रोका जाएगा। फिर दूसरी बार उसका टेंपरेचर देखा जाएगा। अगर उसमें नार्मल है तो वह वोट करने जाएगा। अगर फिर भी अधिक आता है तो उसे स्पेशल टाइम शाम को साढे 3 बजे से साढे 4 बजे के बीच वोटिंग करने भेजा जाएगा। इसके अलावा जो एडवोकेट कोराना संक्रमित है। उन्हें भी वोट डालने का अधिकार दिया गया है। उनके लिए भी स्पेशल टाइम साढे तीन बजे से साढे 4 बजे तक का रखा गया है। शाम 5 बजे के बाद आएगा परिणाम आ जाएगा।

एसपी ने दिए सुरक्षा के आदेश

चुनाव को लेकर कानून और शांति सुरक्षा बनी रहे। इसके लिए एसपी भूपेंद्र सिंह ने पुलिस सुरक्षा के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट परिसर में पुलिस सुरक्षा मौजूद रहेगी। ताकि चुनाव में किसी प्रकार की शांतिभंग ना हो।

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