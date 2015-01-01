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प्लान:भादरा बाजार में सामान लाने वाले वाहनों के लिए समय होगा निर्धारित

सिरसा3 घंटे पहले
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  • सांगवान और परशुराम चौक के पास जाम ना लगे इसके लिए आज होगा प्लान तैयार

दीपावाली पर्व को लेकर बाजारों में भीड़ होनी शुरू हो गई है। जिससे बाजारों में ट्रैफिक अनियंत्रित हो रहा है। शहर में जाम लगने की सूचनाओं पर एसपी भूपेंद्र सिंह ने संज्ञान लिया है। एसपी ने डीएसपी ट्रैफिक को शुक्रवार के दिन बाजार का दौरा करके ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के आदेश जारी किए हैं। एसपी भूपेंद्र सिंह ने शहर में प्रमुख प्वाइंट पर जाम ना लगे।

इसके लिए डायवर्ट रूट तैयार करने की बात कही है। वहीं शहर की गुड़मंडी यानि भादरा बाजार में आने वाले सामान से लोडिड बड़े वाहनों का समय भी निर्धारित करने के आदेश दिए हैं ताकि फेस्टीवल सीजन में आमजन को परेशानी ना हो। इसके अलावा परशुराम चौक और सांगवान चौक पर जाम ना लगे इसके लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। यहां बता दें कि फेस्टीवल सीजन के लिए हमेशा स्पेशल ट्रैफिक प्लान तैयार होता है।

बरनाला रोड पर चलाये अतिक्रमण हटाओ अभियान से राहत

डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर संगीता तेतरवाल के निर्देशानुसार शहर के बरनाला रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगरपरिषद में एसआई अविनाश सिंगला, टीआई धर्मेंद्र फौजी, एसआई पवन कुमार, लिपिक सुनील कुमार, दरोगा नरेश, राजेंद्र व सुभाष कुमार पर आधारित टीम ने अतिक्रमण की वीडियोग्राफी करवाई। जिसके बाद बरनाला रोड भूमणशाह चौक तक दोनों साइड अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान दुकानों के बाहर लगाए होर्डिंग व बैनरों को उठाकर ट्रॉली में डाला गया। जिससे एक बारगी रोड खुला नजर आया, लेकिन कई दिनों तक दोबारा अभियान नहीं चलाए जाने से दुकानदार दोबारा दुकानों के बाहर सामान लगाकर रोड को कब्जा लेते हैं। जिससे वाहन चालकों को दिक्कतें पेश आती हैं। वहीं बस स्टेंड के सामने जाम लगता है।

एसपी खुद करेंगे बाजार का निरीक्षण

रोडी बाजार में स्थित महिलाओं के सामान के खरीददारी की स्पेशल मोहंता मार्केट में सुरक्षा के आदेश जारी किए हैं। एसपी के संज्ञान में आया कि बाजार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई विशेष प्रबंध अभी तक नहीं हुए हैं। इसलिए एसपी ने महिला ओएसआई को आदेश जारी किया कि दुर्गा शक्ति की गाड़ी को मोहंता मार्केट में तैनात किया जाए।

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