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सुविधा:रामनगर से सिरसा तक दौड़ेंगी दो बसें, रोजाना 95 यात्रियों को मिलेगी सुविधा

सिरसा2 घंटे पहले
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सिरसा से रामनगर के बीच उत्तराखंड रोडवेज बसों की सर्विस का आगाज हो गया है। एक बस सिरसा से शाम 5 बजे रामनगर के लिए रवाना होगी, तो दूसरी बस रामनगर से सवारियां लेकर सिरसा की ओर प्रस्थान करेगी। जोकि सुबह 6 बजे सिरसा पहुंचेगी। ऐसे में सिरसा से रामनगर सीधी बस सर्विस से यात्री लाभांवित होंगे। उन्हें बीच रास्ते से बसें बदलने की समस्या नहीं रहेगी।

दोनों बसों में हिसार, हांसी, पानीपत, जींद, मुज्जफरनगर, विजनौर, अफजलगढ़, काशीपुर से रामनगर के बीच यात्रियों का पहुंच पाना भी आसान होगा। पिछले काफी समय से सिरसा-रामनगर के बीच बस सेवा बहाल करवाने बारे लोगों की डिमांड थी। बस परिचालक प्रेमचंद व चालक सतीश कुमार ने बताया कि उत्तराखंड रोडवेज ने यात्रियों के आग्रह पर दो बस सेवाएं शुरू की हैं। गुरुवार को रामनगर से ट्रायल के तौर पर 7 सवारियां लेकर बस सिरसा पहुंची। बता दें उत्तराखंड से सिरसा, हिसार, पानीपत, काफी लोगों का आवागमन रहता है।

उत्तराखंड के रामनगर रोडवेज डिपो की दो बसों को सिरसा से रामनगर का परमिट मिला है। इससे सिरसा से रामनगर आवागमन करने वालों को राहत मिलेगी। -आरएस पूनिया, महाप्रबंधक, रोडवेज डिपो सिरसा।

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