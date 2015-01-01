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नशे पर लगाम:एक किलो चूरापोस्त सहित दो काबू, दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर पुलिस ने सप्लायर की जांच की शुरू

सिरसा44 मिनट पहले
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जिला भर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस ने विभिन्न जगहों से दो व्यक्तियों को एक किलो 950 ग्राम चूरा पोस्त के साथ काबू किया है । जिला की एंटी नारकोटिक्स सैल सिरसा पुलिस टीम ने गश्त व चैकिंग के दौरान डबवाली बाइपास ऐलनाबाद क्षेत्र से एक व्यक्ति को एक किलोग्राम चूरापोस्त के साथ काबू किया है ।

एंटी नारकोटिक्स सैल के प्रभारी उप निरीक्षक दाता राम ने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति की पहचान दर्शन सिंह निवासी वार्ड न. 6 ऐलनाबाद के रुप में हुई है । उन्होंने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति से सप्लायर के बारे में नाम पता मालूम कर दो लोगों के खिलाफ ऐलनाबाद थाना में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर सप्लायर की तलाश शुरु कर दी है ।

उन्होंने बताया कि एंटी नारकोटिक्स सैल सिरसा की एक पुलिस टीम गश्त व चैकिंग के दौरान डबवाली बाईपास ऐलनाबाद क्षेत्र में मौजूद थी। इसी दौरान सामने से आ रहे व्यक्ति ने पुलिस पार्टी को देखकर वापिस मुड़कर भागने की कोशिश की तो शक के बिनाह पर उक्त व्यक्ति को काबू कर उनकी तलाशी लेने पर उनके कब्जा से एक किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ।

पकड़े गए व्यक्ति को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान चूरापोस्त तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में नाम पता मालूम कर उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। एक अन्य घटना में जिला की ओढ़ा थाना पुलिस ने गश्त व चैकिंग के दौरान टी प्वाइंट घुंकावाली रोड़ ओढ़ा क्षेत्र से एक व्यक्ति को 950 ग्राम चूरापोस्त के साथ काबू किया है । इस संबंध में जानकारी देते हुए ओढ़ा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर काशी राम ने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति की पहचान हरवंश सिंह निवासी ओढ़ा के रुप में हुई है ।

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