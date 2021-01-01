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दोपहर 12:00 से 3:00 तक बाधित रहेगा मार्ग:ग्रामीणों ने मीटिंग में लिया फैसला, 6 फरवरी को किसान सिवानी में झुंपा चौक करेंगे जाम

सिवानी मंडीएक घंटा पहले
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मीटिंग कर किसान आंदोलन की रणनीति बनाते हुए। - Dainik Bhaskar
मीटिंग कर किसान आंदोलन की रणनीति बनाते हुए।

अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक उपमंडल परिसर में हुई। जिसकी अध्यक्षता मास्टर उमराव सिंह ने की। किसान आंदोलन पर विस्तार से चर्चा की गई व गांव गांव में आंदोलन को ज्यादा मजबूत करने के लिए आगामी योजना के लिए रणनीति तय की। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 6 फरवरी को दोपहर 12:00 से 3:00 तक झुंपा चौक को पूर्ण रूप से जाम करने का फैसला लिया गया।

अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य सचिव दयानंद पूनिया ने बताया इस अभियान में सैकड़ों की संख्या में किसान महिला मजदूर नौजवान भाग लेंगे। इस को कामयाब बनाने के लिए 2 दिन के लिए गांव में प्रचार प्रसार अभियान चलाया जाएगा। लगभग 72 दिनों से किसान अपने घर व खेतों को छोड़कर दिल्ली के चारों ओर डेरा डालकर बैठे हैं।

इस मीटिंग में पूर्व पार्षद बलवान बागड़ी, राजीव एडवोकेट, मास्टर ओमप्रकाश सुरा, एडवोकेट दिनेश सांगवान, मंगतू राम सरपंच, बिल्लू गोदारा, विक्रम, आशीष जांगड़ा, सरवर सिंधु, विनोद नेहरा, सोनू पिलानिया, धर्मपाल सरपंच, महावीर नैन, सोमबीर श्योराण, राजमल, जय सिंह सहारण, जय सिंह साहू, धर्म सिंह , सुखविंदर गोदारा, ओम प्रकाश सिहाग, जय सिंह पुनिया , रोहतास पुनिया, हंसराज, वीरू जगल व कृष्ण आदि मौजूद रहे।

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