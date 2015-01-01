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किसान आंदोलन:3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर 19 दिनों से डटे समैण के 100 किसान

टोहाना4 घंटे पहले
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  • मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को लगातार मिल रहा लोगों का सहयोग

केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में उपमंडल के सबसे बड़े गांव समैण के किसान भी लगातार साथ दे रहे हैं। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर गांव समैण के करीब 100 किसान पिछले 19 दिनों से वहां डटे हुए हैं तथा उन्होंने तय किया है कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा वे पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर डटे रहेेंगे।

किसान रामफल गिल, कुला राम, कृष्ण प्रधान, बबलू, विक्की, कैला राम, जंग बहादुर, रैना राम, सतवीर, पाल, महावीर, कालिया व राजेश आदि गांव के कैंप में आंदोलन की हर गतिविधि में अपनी सहभागिता के साथ साथ लंगर में भी अपनी सेवा दे रहे हैं। गांव समैन से आंदोलन में शामिल होने के लिए 14 ट्रैक्टर.ट्रॉलियों में सवार होकर 100 से ज्यादा किसान पहुंचे हैं। इसके अलावा एक दूध का टैंकर भी रोजाना दूध लेकर पहुंचता है। इन किसानों ने अपना यहां एक अलग से डेरा डाल रखा है। किसान रामफल गिल ने कहा कि जब तक यह आंदोलन जारी रहेगा तब तक वे यहां डटे रहेंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर कितनी गंभीर है, इसका तो उन्हें ज्यादा पता नहीं है लेकिन यहां आंदोलन में हरियाणा पंजाब सहित आसपास के राज्यों के किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्व सरपंच प्रतिनिधि कुला राम गिल ने बताया कि पंजाब हरियाणा के किसानों ने यहां हर तरह की सुविधा मुहैया करवाई है।

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