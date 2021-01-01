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भ्रूण बरामद:टोहाना में मकान की छत पर मिला 4 माह का भ्रूण, खेलते वक्त बच्चों ने देखा था भ्रूण, मामला दर्ज

टोहानाएक घंटा पहले
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शहर के रेल लाइन पार राजनगर एरिया स्थित एक खंडहरनुमा मकान की छत पर 4 माह का भ्रूण मिला है। चंडीगढ़ रोड पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई महेंद्र सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे तथा आसपास पूछताछ कर भ्रूण को नागरिक अस्पताल पहुंचाया। जिसे जांच के लिए अग्रोहा भेजा गया है।

राजनगर वार्ड नंबर 2 के नगर पार्षद शेर सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि शनिवार शाम को कुछ बच्चे उनके पास आए और कहा कि उक्त मकान की छत पर एक कपड़े में कुछ पड़ा हुआ है। इस पर वे वीरभान को साथ लेकर तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि एक लाल कपड़े में कुछ पड़ा हुआ था। जब उन्होंने कपड़े को उठाकर देखा तो पाया कि उसमें मानव शरीर का एक भ्रूण पड़ा हुआ था।

10 साल से बंद है मकान

पार्षद ने बताया कि उक्त खंडहर हो चुका मकान करीब 10 साल से बंद पड़ा है। इस मकान में अब कोई नहीं रहता। उन्होंने कहा कि यह किसी औरत ने अपना अवैध गर्भ छुपाने की नियत से अपने शिशु के जन्म से पहले ही अपने साक्ष्य को छुपाने के लिये भ्रूण करके शिशु को छत पर फेंका है।

जांच करवाई जाएगी

जांच अधिकारी एएसआई महेंद्र सिंह ने बताया कि भ्रूण मिलने पर अज्ञात महिला के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू की गई है तथा मिले भ्रूण की जांच के लिए उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है।

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