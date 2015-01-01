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जागरूकता:गलत खानपान और नशे से बढ़ रहा कैंसर:डॉ. रितु

टोहानाएक घंटा पहले
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नागरिक अस्पताल में नेशनल कैंसर जागरूकता दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसएमओ डॉ. एचएस सागु की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को कैंसर की बीमारी के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उसके कारणों, बचाव व उपचार के बारे में बताया गया।

कान, नाक व गला रोग विशेषज्ञ डॉ. रितु गुप्ता ने बताया कि कैंसर खानपान की गलत आदतों, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान, सुपारी, पान मसाले एवं गुटकों के सेवन से मुहं, फेफड़े, पेट तथा मूत्राशय आदि का कैंसर होता है। शराब, पेस्टीसाइड या अधिक स्प्रे की दवाइयों से प्रभावित खानपान आदि व्यसनों से पेट की आंतरिक अग्नाशय, अमाशय तथा लीवर पेनक्रियाज आदि का कैंसर होता है। इस मौके पर नर्सिंग सिस्टर भूकिरण व नीलमू, रमेश व विकास आदि उपस्थित रहे।

जेएनवी खारा खेड़ी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

डीसी एवं जवाहर नवोदय विद्यालय खारा खेड़ी के अध्यक्ष डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि जेएनवी खारा खेड़ी में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान कक्षा-9 में प्रवेश लेटरल एंट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए है। इच्छुक विद्यार्थी आगामी 15 दिसंबर 2020 तक नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं।

9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा आगामी 13 फरवरी 2021 को आयोजित करवाई जाएगी। उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन बिना फीस के नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट नवोदय डॉट जीओवी डॉट आईएन पर दिए गए लिंक पर जाकर भर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का जन्म 01.05.2005 से पहले तथा 30.04.2009 के बाद का नहीं होना चाहिए। यह शर्त अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सहित सभी वर्गों के अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी जिला फतेहाबाद के किसी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय में 2020-21 के शिक्षा सत्र में कक्षा आठवीं में पूरे सत्र तक अध्ययनरत होना चाहिये।

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