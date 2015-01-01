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समस्या:शहर के हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे 2 साल से खराब, वारदात को अंजाम दे रहे अपराधी बेखौफ

टोहाना4 घंटे पहले
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  • शहरवासियों ने इन हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरों को जल्द ठीक करवाए जाने की मांग की

शहर के हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे पिछले करीब दो साल से खराब पड़े हुए हैं। यदि ऐसा ही रहा तो शहर में आए दिन होने वाले अपराध कैसे रूकेंगे। बता दें कि नगर परिषद द्वारा शहर में चार स्थानों पर हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे। जो काफी समय से बंद पड़े हुए हैं। जिस कारण शहरवासियों की सुरक्षा खतरे में है और अपराधी बेखौफ होकर वारदात कर रहे हैं। शहरवासियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इन हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरों को तुरंत ठीक करवाया जाए।

20 लाख के जेवरात, एक लाख की नकदी चुराई थी

4 दिन पूर्व ही शहर की पुरानी सब्जी मंडी एरिया स्थित रवि ज्वैलर की दुकान से चोर करीब 20 लाख रुपये कीमत के जेवरात व एक लाख रुपये नकदी चुराकर ले गए थे। चोर पूरी तरह ट्रेंड थे तथा पूरी तैयारी के साथ आए थे। वे छत के रास्ते दुकान में घुसे तथा दुकान में रखी भारी भरकम व मजबूत तिजोरी को गैस कटर से काटकर उसमें रखे 20 लाख रुपये के सोने व चांदी के गहने चुराकर ले गए थे। चोर जाते हुए दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी अपने साथ ले गए थे। जिस कारण पुलिस को उनका कोई सुराग नहीं लगा।

शहर में चार अलग-अलग क्षेत्रों अंबेडकर चौक, हिसार रोड टाउन पार्क के बाहर, चंडीगढ़ रोड तथा नेहरू मार्केट में हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। जिसका कंट्रोल रूम डीएसपी कार्यालय में हैं। इन कैमरों के द्वारा पुलिस पूरे शहर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखती है लेकिन कैमरे खराब पड़े हुए हैं। जिस कारण अपराधी लोग किसी भी घटना को अंजाम देकर निकल जाते हैं। जिन्हें काबू करने के लिए पुलिस को भी अधिक मशक्कत करनी पड़ती है। यदि ये कैमरे सही काम कर रहे हों तो अपराधियों की पहचान होने से उन्हें जल्द काबू किया जा सकता है।

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