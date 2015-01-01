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मर्डर केस:साइंस टीचर अंजू को अपनी मां के साथ भी फोन पर बात करने पर एतराज करता था पति सुनील

टोहाना4 घंटे पहले
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शहर के नया बाजार स्थित नीम वाली गली के पास सरकारी अध्यापिका सहित उसकी बेटी व पति के शव मिलने के मामले में पुलिस ने मृतका अंजू के पिता जिला भिवानी के गांव संदवा निवासी रामचंद्र की शिकायत पर मृतका के पति जिला भिवानी के गांव देवसर निवासी सुनील के खिलाफ अंजू व उसकी बेटी की हत्या करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों का पोस्टमॉर्टम करवाकर सुनील के परिजनों के सुपुर्द कर दिए।

मृतका अंजू के पिता रामचंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि सुनील ने पहले अंजू व अयादि को गला घोंटकर मारा और उसके बाद स्वयं भी गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। उसने बताया कि अंजू बीएससी बीएड पास थी तथा करीब दो वर्ष पूर्व ही वह साइंस टीचर के रूप में सरकारी नौकरी करने लगी थी। वह चार भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थी तथा पांच वर्ष पूर्व उसकी शादी सुनील के साथ की थी। वह अपने पति व बेटी के साथ टोहाना में रहती थी।

चिकित्सकों के बोर्ड ने किया पोस्टमॉर्टम

डीएसपी बिरम सिंह व थाना प्रभारी सुरेंद्रा ने बताया कि मृतकों के परिजनों के बयान उपरांत तीनों का चिकित्सकों के बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाकर लड़की पक्ष की सहमति से सुनील के परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अंजू के पिता की शिकायत पर सुनील के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

मां के साथ फोन करने पर एतराज

रामचंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी गंगा देवी ने कई दिने पहले उसे बताया था कि अंजू को उसका पति सुनील फोन लेकर झगड़ा करता है। वह कहता है कि तू अपने मां बाप को घर पर फोन मत किया कर। वरना तंग होकर कभी जान से मारना पड़ेगा। और उसने दोनों को मार दिया।

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