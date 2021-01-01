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नशा तस्करी:बस अड्डा के पास से 500 नशीली गोलियों सहित एक आरोपी गिरफ्तार

टोहाना7 घंटे पहले
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  • पुलिस ने कोर्ट में पेश कर हिरासत में हिसार जेल भेजा

सीआईए पुलिस ने गश्त के दौरान बस अड्डा से एक व्यक्ति को 500 नशीली प्रतिबंधित गोलियों सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान प्रदीप उर्फ मोनू निवासी समैण के तौर पर हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ थाना शहर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में हिसार जेल भेज दिया है।

सीआईए स्टाफ की टीम एएसआई जयबीर सिंह के नेतृत्व में नजदीक बस अड्डा मौजूद थे। उसी दौरान डांगरा रोड की तरफ से उक्त व्यक्ति अपने हाथ में एक पॉलिथीन लिये हुये पैदल आता दिखाई दिया। पुलिस ने शक के आधार पर उसे काबू कर उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 500 नशीली गोलियां बरामद हुई। पुलिस ने असली सप्लायर की तलाश शुरू कर दी है।

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